Coronavirus, è morta Terry Filippini, la mamma dei noti gemelli Filippini CORONAVIRUS: è morta la mamma dei calciatori gemelli Antonio ed Emanuele Filippini

La triste notizia è stata data da suo figlio, uno dei due gemelli, Emanuele Filippini, sul suo profilo Instagram. Terry Filippini, mamma dei gemelli Antonio ed Emanuele, molto conosciuti nel mondo del calcio, poiché giocatori di serie A, è morta a causa del Coronavirus. Si è spenta all’interno nella struttura ospedaliera di Brescia, all’età di 74 anni, dopo giorni di ricovero.

Una madre che ha sempre condiviso l’amore per il calcio con i suoi figli e li ha seguiti nei campi di serie A, tanto che era diventata molto nota per la sua partecipazione alla trasmissione televisiva condotta da Simona Ventura e trasmessa dalla Rai: “Quelli che il calcio“.

Si recava come inviata negli stadi dove i suoi amati figli giocavano.

Un giorno fa, il gemello Emanuele ha pubblicato una bellissima foto in cui si abbracciano sorridenti ed ha scritto: “ciao mamma, mi hai insegnato tanto…”

Emanuele Filippini oggi è il vice-allenatore della Nazionale italiana Under 17.

Anche Antonio Filippini è oggi un vice-allenatore di calcio, del Livorno, squadra in cui ha giocato in passato come centrocampista.

I gemelli Filippini sono entrambi nati a Brescia e durante la loro carriera, hanno giocato quasi sempre nella stessa squadra. Si sono separati in brevi periodi. Antonio è nato calcisticamente nelle giovanili del Brescia e poi ha giocato in altri club, come Palermo, Treviso, Livorno e Lazio, collezionando 623 presenze tra serie C, serie B e serie A e segnando 37 goal.

Anche Emanuele è nato calcisticamente nelle giovanili del Brescia. Esordisce nella stagione 92/93, tra i professionisti con l’ospitaletto in serie C 2, collezionando 27 presenze e segnando 1 goal. Dal ’95 al ’96, torna al Brescia, prima in serie B, poi in serie A. Conclude una brillante carriera nel 2009, dopo essere passato anche in altri club, come Parma, Bologna, Treviso, Livorno e Lazio. Tra i professionisti ha collezionato 522 presenze, segnando 21 goal.