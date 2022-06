Coronavirus, mascherine: le nuove regole dal 16 giugno

Novità in arrivo per quanto riguarda le mascherine. In queste ultime ore il governo ha emesso alcune regole per quanto riguarda l’utilizzo di questi dispositivi di protezione. Il governo Draghi si è riunito in un Consiglio dei Ministri ed ha stabilito alcune nuove regole per l’utilizzo delle mascherine, soprattutto nelle scuole e negli autobus. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Stando alle ultime informazioni, sembra che il governo Draghi abbia deciso di prorogare l’utilizzo delle mascherine su autobus, navi, aerei, treni e metro. La maggior parte dei parlamentari sono a sostegno di tale decreto, anche se alcuni vorrebbero eliminare tutte le restrizioni rimaste.

Dal 16 giugno è possibile non utilizzare le mascherine in luoghi quali eventi sportivi al chiuso, cinema e teatri. Queste sono state le parole della deputata Lisa Noja, capogruppo in commissione di Affari Sociali riguardo la vicenda:

In queste ore il Governo dovrà prendere una decisione sull’obbligo di mascherina. A titolo personale, auspico che, nel decidere, si tenga conto delle tante persone fragili che devono prendere treni, aerei, mezzi pubblici.

La commissaria della salute Ue Stella Kyriakides su Twitter scrive:

Anche se il Covid-19 non è più in primo piano, la pandemia non è finita. Dobbiamo essere pronti per i prossimi mesi. Continueremo a lavorare con e per conto dei nostri Stati membri per garantire forniture di vaccini adeguate alle loro esigenze, compresi potenziali vaccini adattati.

