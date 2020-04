Coronavirus, misteriosa sindrome colpisce i bambini Coronavirus, nuova misteriosa sindrome infiammatoria colpisce i bambini: ecco di cosa si tratta

L’emergenza Coronavirus si è ormai diffusa in tutto il mondo e non molte ore fa, dal Regno Unito, è arrivata la notizia di una nuova misteriosa sindrome infiammatoria, che colpisce proprio i bambini. Gli esperti stanno ancora studiando questo fenomeno e non escludono la presenza di un altro patogeno.

La situazione è molto delicata, al punto tale che i medici hanno mandato un allarme a tutti i dottori di base ed a tutti i loro colleghi di terapia intensiva, poiché molto spesso i piccoli con queste complicazioni vengono ricoverati proprio in reparto.

L’alert, riferisce: “Nelle ultime tre settimane c’è stato un aumento del numero di bambini di tutte le età che presentano uno stato infiammatorio multisistemico che richiede cure intensive in tutta Londra ed anche in altre regioni del Regno Unito.

Inoltre, ci è una crescente preoccupazione che una sindrome correlata al Covid-19 stia emergendo nei bambini, o che possa esserci un altro patogeno infettivo, non ancora identificato, associato a questi casi.”

Il presidente della Società Italiana di Pediatria (Sip) e componente del comitato tecnico scientifico, Alberto Villani, dice che per il momento non c’è nulla di dimostrato e proprio su questo ha dichiarato:

“Anche in Italia è attivo un monitoraggio su i bambini. Anche nel nostro paese è attivo un monitoraggio di manifestazioni insolite a carico dei bambini: un gruppo di studio, ad esempio, sta conducendo un approfondimento su problematiche di tipo reumatologico, mentre altri stanno studiando manifestazioni dermatologiche a carico delle estremità.

Questo non vuol dire non monitorare attentamente le manifestazioni del virus nei piccoli pazienti. La Sip è molto attenta ed invita a segnalare eventuali problematiche che potrebbero avere un collegamento con Covid-19!”

La circolazione di questi documenti tra i medici britannici è stata confermata dal giornale specialistico Health Service Journal, che ha potuto visionarli. L’emergenza Coronavirus si è ormai diffusa in tutto il mondo, poiché il numero dei decessi e dei contagi è arrivati a livelli molto elevati.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

Fonte: Il Messaggero