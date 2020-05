Coronavirus, morta Nasro Ade, aveva 25 anni Nasro Ade è morta a 25 anni, mentre era sola in ospedale

L’emergenza Coronavirus si è ormai diffusa in tutto il mondo, poiché il numero dei decessi e dei contagi è arrivato a livelli molto elevati. Nelle scorse ore, è venuta fuori un’altra terribile notizia, una ragazza chiamata Nasro Ade, è morta, dopo essere risultata positiva al test undici giorni prima.

Tutta la popolazione è allarmata e preoccupata per come si è diffuso il virus ed infatti in molti, hanno scelto di rimanere a casa, per evitare di essere contagiati.

In base alle informazioni che sono state rese note, la ragazza che purtroppo non ce l’ha fatta, era ricoverata al St George Hospital, di Londra. Si era trasferita dalla Somalia quando aveva undici anni, con la famiglia.

Nasro soffriva di insufficienza renale e per questo era costretta ad andare in ospedale, tre volte la settimana per la dialisi.

All’inizio di aprile, ha iniziato ad accusare i primi sintomi del Covid e per questo è stata sottoposta al tampone. Il risultato è stato positivo ed i medici, sin da subito hanno deciso di ricoverarla, tenerla in isolamento e soprattutto sotto controllo.

Stavano facendo il possibile per cercare di aiutarla, ma quando hanno capito che la giovane non rispondeva più ai farmaci, hanno suggerito alla famiglia, di dirle addio tramite FaceTime, pochi giorni prima del suo decesso che è avvenuto il diciassette aprile.

La sorella, Fartuun Ade, in un’intervista ha dichiarato: “E’ stato difficile non stare con lei e dirle quanto la amiamo. E’ stato così difficile accettarlo. Ma l’amore che abbiamo ricevuto da persone di tutto il mondo, ci da conforto.

Ci sono tante famiglie che hanno avuto la nostra stessa situazione. Prego per tutti, per la loro salute, per la loro vita!”

Nasro, nonostante i disperati tentativi dei medici, non ce l’ha fatta. I suoi familiari sono distrutti perché non hanno potuto salutarla per sempre, proprio come avrebbero desiderato.

Fonte: Tg Com24