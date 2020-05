Coronavirus Regno Unito: morto neonato di sei settimane Coronavirus, neonato di sei settimane è morto nel Regno Unito

L’emergenza Coronavirus si è ormai diffusa in tutto il mondo per il numero elevato di contagi e di decessi. Nelle ultime ore è stata resa nota un’altra terribile notizia: un neonato di sole sei settimane è morto. E’ risultato positivo al virus e non ce l’ha fatta a superarlo.

Un evento drammatico che ha sconvolto tutto il Regno Unito. In molti sono preoccupati ed allarmati per come si è diffuso velocemente il virus e, di conseguenza, hanno scelto di rimanere a casa.

In base alle informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, il bimbo è risultato positivo al Covid ed i medici hanno cercato di fare il possibile per cercare di aiutarlo.

Il piccolo, però, era affetto anche da altre patologie pregresse e, per questo motivo, nonostante i disperati tentativi dei dottori, per lui non c’è stato nulla da fare. Il suo cuore ha cessato di battere per sempre. A dare la triste notizia sono stati proprio i media locali che, dopo esserne venuti a conoscenza, l’hanno diffusa tramite il bollettino dell’aggiornamento giornaliero.

Per il momento, sembra essere la più giovane vittima in Europa causata dal Covid. Anche nel Regno Unito, la diffusione del virus è arrivata ad una velocità molto elevata, costringendo le persone a rimanere a casa il più possibile e con la possibilità di uscire solo per necessità o per questioni di salute.

Per evitare il contagio, è fondamentale rispettare alcune semplici regole come per esempio: lavarsi spesso le mani, stare ad un metro di distanza gli uni dagli altri e non frequentare luoghi affollati.

In caso di sintomi riconducibili al Covid, è importante non andare nell’ospedale o negli studi medici, ma bisogna chiamare il proprio medico di base o il numero adibito per l’emergenze.

Il numero dei contagi e dei decessi legati di questo virus in tutto il mondo, è arrivato a livelli molto elevati e, per questo motivo, il Governo è stato costretto ad emanare un Decreto in cui chiede a tutta la popolazione di rimanere in casa e di uscire solo in caso di necessità.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa tragica vicenda.

Fonte: Il Messaggero