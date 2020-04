Coronavirus, morto un giovane di 13 anni nel Regno Unito Brixton: Un'altra vittima di soli 13 anni, che si è spenta per colpa del virus. Non aveva nessuna malattia pregressa.

La vicenda è accaduta nel Regno Unito, precisamente a Brixton, dove un ragazzo di 13 anni, senza patologie pregresse, ha contatto il Coronavirus ed ha perso la vita. Secondo quanto riportato dai TG e le testate giornalistiche del posto, Ismail Mohamed Abdulwahab ha iniziato a mostrare i sintomi del Covid-19 ed è stato ricoverato al King College Hospital.

È stato indotto in coma, viste le sue gravi condizioni e soprattutto la sua difficoltà a respirare. Purtroppo il tredicenne non ce l’ha fatta e si è spento nel letto d’ospedale.

Nessun membro della famiglia è potuto andare da lui, per salutarlo un’ultima volta.

La sua vicenda sta facendo il giro del mondo, per l’anomalia della sua morte, visto che aveva solo 13 anni e nessuna patologia pregressa. Mohamed era sano e in salute.

Non è l’unico decesso arrivato dal Regno Unito. Anche un ragazzo italiano, di di Teramo, è morto dopo aver contratto il Coronavirus.

Luca di Nicola si era trasferito per lavoro, era un aiuto cuoco. Ha iniziato ad avere febbre e tosse ed il medico curante, ha creduto che si trattasse di una banale influenza. Alla fine Luca ha iniziato ad avere dei problemi respiratori ed ha perso i sensi.

È stato ricoverato con urgenza in ospedale, dove i medici si sono subito mobilitati per inturbarlo, ma Luca non ce l’ha fatta. Poche ore fa è giunta la notizia che il giovane è stato sottoposto al tampone e che il risultato è stato positivo.

Il colpevole della morte di Luca di Nicola, è il Coronavirus.

Un’altra notizia è arrivata dal Portogallo, dove si è spento un ragazzo di 14 anni di nome Vitor Godinho. Il giovane non aveva malattie pregresse particolari, ma soffriva di psioriasi, una malattia della pelle.

Dopo i primi sintomi del Covid-19, il 14enne è stato sottoposto al tampone, che è risultato positivo. È peggiorato nelle ore successive, finché non si è spento per sempre la scorsa notte, tra venerdì e sabato.