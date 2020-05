Coronavirus, durante la notte, peggiorate le condizioni della donna incinta Peggiorate nella notte le condizioni della donna incinta positiva al Coronavirus: i medici stanno cercando di guadagnare giorni

Nei giorni scorsi è venuta fuori una terribile notizia. Una donna incinta è stata ricoverata, poiché positiva al Coronavirus. Nelle ultime ore, però, è emerso che nella notte tra lunedì 20 e martedì 26 maggio, le sue condizioni sono peggiorate. I medici sono pronti a farle un cesareo.

L’emergenza Coronavirus si è ormai diffusa in tutto il mondo, per il numero elevato di decessi e dei contagi. In molti infatti sono preoccupati per la situazione che si è creata.

In base alle informazioni che sono emerse nelle ultime ore, la donna, di origini bengalesi, è tornata in Italia il 14 maggio, prendendo un volo da Londra a Palermo, facendo scalo a Roma.

Era ospite alla casa del fratello e nella serata di domenica, ha iniziato ad accusare delle crisi respiratorie. Per questo è stato allertato subito il 118, che è arrivato all’abitazione in pochi minuti.

È stata portata in ospedale e subito dopo è stata sottoposta al tampone, che è risultato positivo. In un primo momento è stata ricoverata nel reparto di Pneumatologia, ma poco dopo è stata trasferita in Rianimazione.

Le sue condizioni alla fine, sono peggiorate drasticamente ed i medici sono stati costretti ad intubarla. Il primario Baldo Renda ha dichiarato:

“Stiamo facendo di tutto per guadagnare giorni prima del parto, ma siamo pronti ad intervenire con un cesareo di emergenza. Ogni giorno guadagnato aumenta le probabilità di sopravvivenza del bambino!”

La donna, che è alla ventottesima settimana di gestazione, è seguita da un’equipe medica, che sta facendo il possibile per salvare la vita del bimbo e la sua. Il fratello e tutta la sua famiglia è stata sottoposta al tampone ed insieme a loro, anche tutte le persone che sono state a contatto con lei negli ultimi giorni, dal suo arrivo in Italia.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

Fonte: La Repubblica