Dramma a Corsico, 12enne precipita dall'ottavo piano e muore in ospedale: la madre ha avuto un malore

Non ce l’ha fatto più la 12enne che nella serata di mercoledì 25 ottobre, è precipitata da una finestra all’ottavo piano. Ha perso la vita poco dopo essere arrivata in ospedale, per i gravi traumi che ha riportato. La madre ha avuto un malore e quindi anche lei è stata ricoverata.

Gli agenti intervenuti sul posto al momento stanno portando avanti tutte le indagini del caso, anche se per ora non si esclude nessuna ipotesi su cosa le è successo.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma si è consumato nella serata di mercoledì 25 ottobre. Precisamente in una palazzina che si trova in via IV Novembre, nel comune di Corsico, nell’hinterland di Milano.

La ragazza da ciò che è emerso era in casa con la madre. Per loro fino a quel momento sembrava essere una giornata come le altre e non era accaduto nulla di insolito.

Quando all’improvviso, alcuni abitanti del condominio hanno sentito un forte rumore sulla strada. Quando però si sono affacciati, si sono trovati davanti alla scena straziante. La 12enne era a terra, esanime.

Intorno alle 22.30, hanno chiesto l’intervento dell’ambulanza, che è presto intervenuta sul posto. Però le condizioni della ragazzina sono apparse disperate sin da subito.

Il decesso della 12enne precipitata dall’ottavo piano

Da qui il disperato tentativo di salvarle la vita e per questo l’hanno trasportata d’urgenza all’ospedale Niguarda, ma è proprio qui che purtroppo il suo cuore ha cessato di battere. Troppo gravi per lei i traumi riportati dopo la caduta.

Da ciò che riporta MilanoToday, la madre forse straziante dal dolore nel vedere la figlia a terra, ha avuto un malore. Per questo i medici avrebbero disposto il ricovero in ospedale anche per lei.

Sul posto sono intervenute d’urgenza anche le forze dell’ordine, che ora stanno portando avanti tutte le indagini del caso. Per il momento non si esclude nessuna ipotesi, dalla caduta accidentale, al gesto estremo. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questo grave episodio.