Di recente si è tornati a parlare del caso di Yara Gambirasio. In precedenza, gli avvocati di Massimo Bossetti avevano richiesto la possibilità di conoscere lo stato di conservazione dei reperti In particolare quello dl DNA. La Corte D’assise di Bergamo ha dichiarato tale richiesta come inammissibile. Ecco tutti i dettagli della vicenda.

Yara Gambirasio è scomparsa il 26 novembre 2010 per poi essere ritrovata senza vita il 26 febbraio 2011 in un campo aperto a Chignolo D’Isola. A commettere l’omicidio è stato Massimo Bossetti il quale ha ottenuto una condanna all’ergastolo.

Massimo Bossetti, il muratore di Mappello condannato all’ergastolo per aver ucciso la ginnasta 13enne, non ha ottenuto la possibilità di conoscere lo stato di conservazione dei referti. Ad esprimere tale richiesta sono stati i due legali Claudio Salvagni e Paolo Camporini.

Ad anticipare tale notizia sul caso Yara è stato il programma Quarto Grado in onda su rete 4. In particolare i due avvocati hanno chiesto di poter conoscere lo stato e la modalità di conservazione degli slip e dei leggings della ragazza, nonché i campione di DNA. Il tutto è custodito presso l’ufficio reperti del tribunale di Bergamo. La Corte D’Assise di Bergamo ha rifiutato tale richiesta.

Le parole degli avvocati di Massimo Bossetti

I due avvocati, Claudio Salvagni e Paolo Camporini, si sono espressi in merito alla vicenda. Queste sono state le loro parole: