Il 5 maggio la manifestazione per la verità: tutti uniti per la piccola Denise Pipitone

Cosa accadrà mercoledì 5 maggio? Il Sindaco di Mazara del Vallo ha organizzato una manifestazione per la piccola Denise Pipitone, nel pieno rispetto delle norme anti-covid. Tutti uniti per la bambina scomparsa nel 2004, per chiedere la verità. Una verità nascosta da 17 lunghi anni.

Care amiche e amici, mercoledì 5 maggio alle ore 20:30, insieme a Piera Maggio, Piero Pulizzi e l’avvocato Giacomo Frazzitta saremo in diretta televisiva da Piazza della Repubblica. In occasione della manifestazione dedicata alla nostra Denise per chiedere la verità.

Credit: Salvatore Quinci Sindaco – Facebook

Una notizia data anche durante la trasmissione Ore 14. Il conduttore Milo Infante ha infatti chiesto a l’intera Italia di partecipare. Attraverso la condivisione della locandina sui social network o di una foto di Denise Pipitone. Tutti insieme, uniti il 5 maggio, per chiedere la verità sulla bambina scomparsa nel 2004 a Mazara del Vallo. Chi sa parli, vogliamo la verità. Questo l’appello che Piera Maggio ha lanciato negli ultimi giorni.

03/05/2021 Milo Infante e Piera Maggio a #ORE14RAI2 rivolgono un appello a partecipare alla fiaccolata del 5 maggio prossimo a Mazara per chiedere "Verità per Denise".Rivedi la puntata su #RaiPlay: https://bit.ly/336Yl2K Posted by Ore14 Rai2 on Monday, May 3, 2021

Denise Pipitone e l’appello della sua mamma

Una madre che vuole soltanto riabbracciare la sua bambina dopo 17 anni e che, come lei stessa ha detto, elemosina verità. Una madre che ha chiesto a chi sa, di parlare anche in forma anonima, perché ogni piccolo tassello può essere fondamentale per rimettere in piedi il puzzle. Un puzzle che è fatto solo di misteri e di bugie.

Negli ultimi giorni, in tutte le principali trasmissioni tv, sono stati rimandati in onda gli audio, le deposizioni, le intercettazioni ed hanno davvero suscitato rabbia ed interrogativi tra i telespettatori.

Dopo tutti questi anni in cui si è sentita sola, Piera Maggio può finalmente contare sul supporto della sua comunità e dell’intera Italia. Una madre coraggio, perché è così che è stata definita, che non si è mai data per vinta e che non ha mai smesso di cercare la sua bambina.

Si spera che oggi, anche grazie alle nuove tecnologie, si possa finalmente scoprire cosa è davvero accaduto quel 1 settembre del 2004 per le strade di Mazara del Vallo.