Poche ore fa, Piera Maggio ha pubblicato un post sul suo profilo Facebook, dopo il comunicato stampa inviato dai legali di Anna Corona e Jessica Pulizzi e mostrato durante la trasmissione Quarto Grado.

Le persone che seguono il caso non sono stupide, hanno compreso abbastanza bene. Non sarà un comunicato stampa a mettergli il bavaglio. Inoltre anche due dei magistrati che hanno condotto le indagini hanno parlato di depistaggi, bugie, incongruenze… #DenisePipitone #VeritàPerDenise.

🔴 Le persone che seguono il caso non sono stupide, hanno compreso abbastanza bene. Non sarà un comunicato stampa a… Posted by Piera Maggio on Saturday, May 1, 2021 Credit: Piera Maggio – Facebook

LA PACCHIA È FINITA!!! NESSUNO RIMANGA ZITTO! VOGLIAMO #VERITÀ E #GIUSTIZIA PER DENISE. NOI NON SIAMO PERSONE DA BAVAGLIO!! CI VOGLIONO ZITTIRE! INDIGNAMOCI TUTTI! CONDIVIDETE IL POST!! Grazie 🌹

Piera Maggio chiede a tutti di continuare a lottare e chiedere verità per la sua Denise Pipitone. Negli ultimi giorni non si fa altro che parlare della scomparsa della bambina, su tutte le più note trasmissioni tv.

Durante l’ultima puntata di Quarto Grado, è stato mostrato in diretta un comunicato stampa inviato dai legali di Anna Corona e Jessica Pulizzi. Gli avvocati hanno sottolineato i diritti delle loro assistite e i processi televisivi. Ed hanno ricordato che Jessica è stata assolta con sentenza irrevocabile dopo 3 gradi di giudizio e Anna Corona è stata prosciolta.

Credit: Quarto Grado

La mamma della piccola Denise chiede di non smettere di lottare e con il suo post, ha voluto sottolineare il fatto che tutti coloro che si stanno occupando del caso, lo stanno facendo perché hanno a disposizione tanti elementi. Non solo, Piera Maggio ha ribadito le parole dette da due procuratori, che hanno raccontato in diretta tv, dopo 17 anni, delle bugie e di tutti i depistaggi di quelle persone che non hanno mai voluto che Denise Venisse ritrovata.

L’Onorevole Alessia Morani, in collegamento con il programma Ore 14, ha parlato di un iter di formazione di una Commissione parlamentare d’inchiesta.