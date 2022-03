Sono in corso tutte le indagini per l’improvvisa morte del batterista dei Foo Fighters, Taylor Hawkins. In queste ultime ore i media e le autorità colombiane, hanno fatto sapere che nel sangue hanno trovato tracce di diversi stupefacenti.

Nonostante questa nuova ed importante scoperta, la causa del suo decesso non sembra essere attribuita a questo consumo. Molto probabilmente sarà solo l’autopsia a dare delle conferme su ciò che è successo all’uomo.

La morte del noto artista di 50 anni, risale alla notte dello scorso 26 marzo. Tutta la band era a Bogotà, in Colombia, perché dovevano esibirsi in un concerto.

Tuttavia, pochi minuti prima di uscire, i suoi colleghi lo hanno trovato senza vita nella stanza dell’hotel. Purtroppo anche i medici intervenuti non hanno potuto far nulla per aiutarlo, poiché il suo cuore aveva ormai cessato di battere.

La salma è stata trasferita sin da subito ad un istituto di medicina locale. Gli inquirenti hanno pensato immediatamente che avesse potuto aver fatto uso di sostanze. Questa ipotesi è stata poi confermata grazie agli esami tossicologici delle urine.

I medici hanno scoperto che nel sangue di Taylor Hawkins c’era la presenza di marijuana, antidepressivi, benzodiazepine ed anche oppiacidi. Tuttavia, gli agenti non hanno mai parlato di overdose.

Il terribile precedente di Taylor Hawkins sull’uso di sostanza stupefacenti

Le forze dell’ordine hanno deciso di prendere sin da subito in considerazione l’ipotesi dell’abuso di sostanze, perché hanno scoperto un drammatico precedente avvenuto molto tempo fa.

Nell’agosto del 2000, poco prima di un concerto della band in Inghilterra, i suoi colleghi lo hanno trovato in overdose nella stanza del suo albergo. Raccontando l’accaduto poi in un’intervista, Taylor Hawkins ha dichiarato di aver esagerato e che quell’episodio lo ha portato a voltare pagina. I Foo Fighters, per informare tutti fan della perdita subita, in un messaggio su Twitter alle 4 del mattino, hanno scritto: