Sono in corso tutte le indagini del caso per la morte del batterista dei Foo Fighters, Taylor Hawkins. Aveva 50 anni e pochi minuti dopo si sarebbe dovuto esibire in un concerto in Colombia. Però in queste ultime ore è spuntata una drammatica ipotesi sul suo decesso.

Una morte improvvisa che ha sconvolto migliaia di persone. I componenti della band, nell’annunciare la triste notizia, hanno chiesto di mantenere la riservatezza, soprattutto per i suoi familiari.

La terribile scoperta è avvenuta nella notte. In realtà l’artista si sarebbe dovuto esibire con il resto del gruppo, a Bogotà, in Colombia. Tuttavia, 30 minuti prima del concerto è avvenuta la triste scoperta.

I suoi colleghi lo hanno trovato morto nella sua stanza. In un primo momento si credeva che il suo decesso fosse avvenuto per cause naturali. Però in queste ultime ore, gli stessi agenti di polizia della città, hanno voluto informare sulla nuova ipotesi.

Alcuni media locali, hanno dichiarato: “La causa della morte potrebbe essere associata al consumo di sostanze stupefacenti. Una possibilità presa anche in considerazione dai suoi parenti.”

Ovviamente le forze dell’ordine ora sono a lavoro per capire cosa è accaduto e soprattutto vogliono capire cosa ha fatto prima di perdere la vita.

Le indagini per la morte improvvisa del batterista Taylor Hawkins

Il corpo dell’artista ora è stato trasferito in un istituto di medicina legale, nella città di Bogotà. Gli inquirenti hanno scelto di disporre l’autopsia sul corpo, per capire l’esatta causa che ha portato alla sua morte.

Taylor Hawkins aveva compiuto 50 anni lo scorso mese. I suoi amici dicono che fino a questo momento, non sapevano avesse qualche tipo di problema di salute. Sembrava stare bene. Ad annunciare la triste notizia alle 4 del mattino, sono stati proprio i componenti della sua band. In un post sui social hanno scritto: