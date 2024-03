Sono ancora tanti gli interrogativi dietro la scomparsa straziante di Antonella Di Massa, però a togliere dei dubbi, sarà solo l’autopsia disposta sul corpo. Gli inquirenti vogliono capire cosa le è successo e soprattutto se il suo decesso è avvenuto per un gesto estremo o per mano di terze persone.

Nel momento in cui è sparita, gli agenti sono riusciti a recuperare i video del parcheggio in cui lei ha lasciato la sua macchina. La si vede appunto andare via, con il cappotto ed il cappuccio alzato, anche se c’erano delle temperature elevate all’isola d’Ischia.

Altri due testimoni hanno detto di averla vista, a pochi metri da quel posto. Tuttavia, la 51enne camminava a passo svelto e con il volto coperto, come se non voleva farsi riconoscere. Purtroppo solo 10 giorni dopo, gli inviati di Chi l’ha Visto?, hanno trovato il suo corpo, in un terreno incolto a circa 5 metri dal luogo in cui l’hanno vista camminare l’ultima volta, 10 giorni prima.

Il programma che va in onda su Rai 3, inoltre, ha mandato in onda anche altri video inediti della donna, che passeggia per strade del paese. Il suo percorso è strano, perché entra in un vicolo e ci rimane per circa 6 minuti, poi esce fuori, controlla la telecamera e si nasconde da uno scooter che sta per arrivare, fino a quando non sparisce nel nulla.

La misteriosa scomparsa di Antonella Di Massa

CREDIT: RAI

Antonella nella mattina del 17 febbraio, è uscita dalla sua abitazione, per andare a fare la spesa con sua madre. Una volta finito sono rientrate a casa. La donna ha sistemato gli acquisti appena fatti, ma ha detto alle figlie che doveva uscire di nuovo.

Da quel momento i suoi familiari non hanno più avuto sue notizie. Così le ragazze hanno prima provato a cercarla da sole sull’isola ed è proprio nel parcheggio di Succhivo, che hanno trovato la sua macchina, ferma in un parcheggio. Visto che della donna non c’erano tracce, hanno subito denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine.

Le ricerche per giorni non hanno avuto esito, al punto tale che avevano scelto di interromperle. Solo nella giornata di mercoledì 27 febbraio, gli inviati di Chi l’ha Visto?, hanno fatto la straziante scoperta del corpo. L’ipotesi per ora è quella gesto estremo, ma viste le ecchimosi trovate sul corpo, non si esclude nemmeno la pista del delitto.