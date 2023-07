Cosa è successo a Daniel e Stefan, i due fratellini di 6 e 7 anni trovati senza vita in una vasca d’irrigazione?

Si chiamavano Daniel e Stefan, i due fratellini di 6 e 7 anni trovati morti in una vasca per la raccolta dell'acqua; cosa è davvero accaduto?

Daniel e Stefan, sono questi i nomi dei due fratellini che sono stati trovati senza vita in una vasca idrica a Manfredonia, in provincia di Foggia. Due bambini di 6 e 7 anni che, secondo il racconto dei genitori, si sarebbero allontanati da casa mentre la mamma e il padre stavano riposando.

Si sono resi conto della loro assenza, dopo averli cercati per tutta l’abitazione e hanno poi lanciato l’allarme. Daniel e Stefan avevano lasciato le loro ciabattine vicino alla grande vasca di raccolta acqua e per questo le ricerche si sono subito concentrate in quella zona. Dopo ore, anche a causa della scarsa illuminazione, i sommozzatori dei vigili del fuoco li hanno recuperati ormai privi di vita. Si erano allontanati poche decine di metri dalla loro casa. Gli investigatori hanno dato il via alle indagini, lo scopo è quello di ricostruire la dinamica dei fatti.

Perché i due minori si sono gettati in quella vasca in grado di contenere 5 mila metri cubi di acqua? Sono caduti in modo accidentale o si sono tuffati in cerca di fresco, vista la torrida giornata? Il dettaglio delle ciabattine lasciate poco distanti, fa pensare più alla seconda ipotesi. Gli agenti vogliono anche individuare eventuali responsabilità di altre persone.

Cosa è davvero accaduto a Daniel e Stefan? Hanno forse pensato che quella vasca potesse essere simile ad una piscina? L’allarme è stato lanciato dagli stessi genitori nel pomeriggio dell’11 luglio. Dopo il riposino post pranzo, si sarebbero resi conto che i loro figli erano scomparsi.

Il pm, con molte probabilità, deciderà di disporre l’autopsia sui due corpicini. L’esame sarà fondamentale per stabilire la causa del decesso, ma anche l’orario.

La vasca idrica si trova poco distante dall’abitazione di famiglia ed è protetta da un recinto. Tuttavia, gli investigatori avrebbero trovato un buco nella rete, dal quale i minori potrebbero essere passati. Quello che è accaduto in seguito, fuori e dentro la vasca, rimane un mistero.