Cosa ha fatto Fandaj Bujar prima del delitto e come gli agenti sono riusciti ad arrestarlo: era vicino la casa

In queste ore le forze dell’ordine stanno facendo tutti gli accertamenti per capire cosa è successo nel delitto di Vanessa Ballan, commesso da un 41enne kosovaro, chiamato Fandaj Bujar. L’uomo dopo una breve fuga, è stato arrestato proprio vicino la sua abitazione.

Il primo a lanciare l’allarme, è stato proprio un vicino di casa, forse dopo aver sentito le urla disperate della donna, che cercava di difendersi e di chiedere aiuto.

Il compagno Nicola, in quei minuti stava parlando con la compagna tramite messaggi. L’ultimo che ha ricevuto, non lo ha mai letto. L’uomo così si è presto allarmato e quando è arrivato in casa alle 12, ha fatto la straziante scoperta.

Nicola questo è il nome del marito, per 6 ore è stato ascoltato in Caserma. Proprio in questa conversazione, ha dato elementi utili per aiutare gli agenti a rintracciare e ad arrestare il colpevole.

Da ciò che è emerso Vanessa e Fandaj Bujar in passato hanno avuto una breve relazione. Tuttavia, lei quando ha capito che la cosa non poteva avere futuro, ha deciso di chiuderla. Il 41enne, però non ha mai accettato questa sua decisione.

Infatti per mesi l’ha perseguitata, l’ha anche minacciata più volte di pubblicare i loro video intimi sui social. La vittima ad ottobre di quest’anno, quando ha scoperto di essere incinta del secondo figlio, ha iniziato ad avere paura. Così dopo aver confessato tutto al compagno, ha deciso di denunciare.

Come hanno arrestato Fandaj Bujar dopo il delitto di Vanessa Ballan

Vanessa era convinta che la situazione era sotto controllo, ma in realtà per gli inquirenti il 41enne, stava già pianificando il delitto. La sera prima in un audio pubblicato su Tik Tok, ha detto:

Io sono fatto così, ti do subito il cuore, trasparenza e sincerità. Ma non pensare di fregarmi, perché se mi cadi dal cuore non ci risali più.

Gli agenti grazie alle dichiarazione del marito della vittima, sono riusciti a risalire a Fandaj Bujar, che dalla casa si era allontanato a bordo del furgone della ditta per cui lavorava. Dopo poche ore di ricerche, sono riusciti ad arrestarlo proprio vicino alla casa, perché era rientrato per farsi una doccia e cambiarsi.