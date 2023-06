Il racconto dei testimoni per la scomparsa della piccola Kata: ecco cosa ha rivelato agli agenti e cosa sta accadendo

Potrebbe essere vicina la svolta dietro la scomparsa di Kata, la bambina peruviana di 5 anni che non si trova dal pomeriggio di sabato 10 giugno. Purtroppo dei testimoni hanno spiegato di aver visto un uomo portarla via e tirarla dentro un palazzo vicino a quell’hotel.

Il giallo è proprio che nessuno sembra abbia sentito la bimba urlare o chiedere aiuto. Infatti si ipotizza che lei conoscesse le persone che l’hanno portata via.

Kataleya Alvarez ha 5 anni e risulta essere scomparsa dal pomeriggio di sabato 10 giugno, intorno alle 15.50. La madre Kathrina era andata a lavoro ed aveva lasciato la figlia ad uno zio.

Quest’ultimo ha detto di averla perso di vista per solamente 10 minuti, ma quando la donna è tornata in quel posto della figlia non c’erano tracce. La famiglia vive all’interno dell’hotel Astor, abbandonato ed occupato abusivamente.

Prima di presentare la denuncia di scomparsa, la donna ha atteso 4 lunghe ore. Probabilmente ha provato a cercarla da sola, con l’aiuto di alcuni familiari ed amici, ma di lei non vi erano tracce.

In queste ultime ore, è emersa una novità importante. Sarebbe proprio che alcune persone hanno visto un uomo trascinare la piccola, all’interno ad un altro palazzo occupato, che si trova proprio vicino a quell’hotel.

I sopralluoghi dei Carabinieri per la scomparsa di Kata

Visto il racconto di queste persone, i Carabinieri sono presto entrati in quel posto. Hanno ascoltato diverse persone che vivono lì dentro, ma nessuno di loro ha detto di averla vista. Inoltre, hanno anche controllato i garage e le cantine dello stabile.

Il padre della piccola, che si trovava in arresto per un reato di truffa, visto ciò che è successo, il Giudice ne ha disposto la scarcerazione. Ora ha l’obbligo di firma.

Sia l’uomo, che sua moglie nei giorni successivi alla scomparsa della bambina, hanno cercato di togliersi la vita. La donna ha ingerito una piccola quantità di candeggina, ma per fortuna il tempestivo intervento dei sanitari ha evitato il peggio.