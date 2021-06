Cosa rischiano i genitori di Lorenzo Tanturli per la scomparsa del figlio: ecco la spiegazione

Sono ancora in corso le indagini da parte della magistratura, per capire cosa sia accaduto al piccolo Nicola Tanturli. Tuttavia, in molti si domandano cosa potrebbe accadere ai suoi genitori, se le forze dell’ordine dovessero dichiarare che hanno delle responsabilità sulla terribile vicenda.

Il grave episodio di questo bambino di soli 21 mesi, è iniziato nella notte di lunedì 21 giugno. Precisamente a Campanara, frazione nel piccolo comune di Palazzuolo sul Senio.

La mamma aveva messo il bimbo a letto per un riposino. Tuttavia, intorno a mezzanotte, i due genitori si sono resi conto che era scomparso ed hanno avviato subito le ricerche da soli.

Solo 9 ore dopo, visto che i loro disperati tentativi non hanno portato a nulla di concreto, hanno deciso di chiedere aiuto alle forze dell’ordine. Gli agenti, coordinati dalla prefettura, hanno avviato subito tutte le ricerche.

Il lieto fine è arrivato la mattina successiva. Quando Giuseppe Di Tommaso, uno degli inviati de ‘La Vita in Diretta’, ha ritrovato il piccolo Nicola sotto una scarpata a circa 3 km dalla sua abitazione. Nonostante tutto stava bene, non ha riportato traumi e lesioni, ma solo qualche graffio e un grande spavento.

Le indagini per la scomparsa del piccolo Nicola Tanturli

La Prefettura da quando ha scoperto cosa stava accadendo nei boschi del Mugello, ha aperto un fascicolo d’indagine. Però nessuno risulta essere indagato.

Tuttavia, per gli inquirenti ci sono ancora dei punti da chiarire. Per esempio il perché Nicola avesse le scarpe ai piedi quando è stato ritrovato, se stava dormendo. In più, proprio davanti la porta della sua abitazione, hanno trovato delle tracce di sangue. Ora bisognerà capire se appartengono o meno al bambino.

Inoltre, c’è anche una precedente scomparsa che riguarda la stessa famiglia. Il figlio maggiore della coppia, è sparito anche lui per i boschi del Mugello. È successo lo scorso anno, quando il piccolo aveva 3 anni. Un vicino lo ha trovato a circa 1 km dalla sua abitazione.

I magistrati ora hanno chiesto ai carabinieri della stazione di Borgo San Lorenzo di indagare. Stanno valutando tutte le ipotesi e stanno cercando di capire se è possibile o meno, denunciare i due genitori per il reato di abbandono di minore.