Un tragico destino e quello che ha strappato alla vita Victor Lopez di 33 anni e Serena Iuliano di 29 anni. Si erano sposati poco tempo fa e da quando si erano incontrati, avevano deciso di fare tutto insieme. Infatti gestivano anche un caseificio ed erano una coppia che sprigionava felicità ed amore, dal racconto dei loro amici.

CREDIT: FACEBOOK

In tanti in queste ore hanno scelto di affidare ai social un messaggio di cordoglio per i due ragazzi. Anche le famiglie sono molto conosciute nella comunità.

Il drammatico incidente stradale è avvenuto la scorsa domenica 15 maggio. Precisamente lungo la strada statale 107, a Spezzano del Sila, in provincia di Cosenza.

Serena e Victor erano usciti con la moto per fare una gita nei dintorni della loro zona. Lo scopo era proprio quello di passare del tempo all’insegna del divertimento e della spensieratezza.

CREDIT: FACEBOOK

Tuttavia, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, è avvenuto l’impensabile. Il ragazzo alla guida ha perso improvvisamente il controllo del suo veicolo, non è ancora chiaro se prima si sia scontrato con una macchina.

Di conseguenza sono usciti fuori strada, ma l’impatto per loro è stato molto violento. Gli automobilisti che hanno assistito alla scena, hanno lanciato in fretta l’allarme ai sanitari, ma nonostante il loro tempestivo intervento, per i due non c’è stato nulla da fare. Sono morti sul colpo.

I messaggi di cordoglio sui social per Victor e Serena

L’intera comunità di San Giovanni in Fiore al momento è sconvolta dalle perdite subite. I due ragazzi erano molto conosciuti per il loro lavoro, ma anche perché molto attivi nella cittadina. I dirigenti della squadra di calcio locale la FC Silana 2019, sui social hanno scritto:

Victor e Serena, due pilastri della società Bianco Celeste, sul campo e sugli spalti. La terra vi sia lieve, non vi dimenticheremo mai.

CREDIT: FACEBOOK