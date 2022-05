Un’intera comunità, quella di Corleone, ieri mattina si è svegliata ed ha appreso la notizia di un terribile incidente stradale avvenuto durante la notte, in cui purtroppo hanno perso la vita due ragazzi giovanissimi del posto. L’auto su cui viaggiavano è uscita fuori strada e per loro non c’è stato nulla da fare. Gravi gli altri due giovani che erano con loro in macchina.

Un appuntamento macabro che purtroppo non manca mai, è quello degli incidenti mortali nel week end. Sono diverse le persone che anche questa settimana hanno perso la vita sulle strade italiane.

Ieri pomeriggio, in Piemonte, una famiglia è stata completamente devastata. Sebastiano, dentista di 54 anni, ha perso la vita sul colpo nello schianto frontale tra la sua moto e un’auto che proveniva in senso opposto.

La stessa auto ha colpito in pieno anche la moto su cui viaggiavano anche la moglie e la figlioletta di 8 anni del dentista. Loro due sono vive, ma le condizioni sono molto gravi.

Poi un’altra tragedia è capitata nella notte tra sabato e domenica, sulla Statale 118 vicino a Corleone, in Sicilia.

Rosario Leto di 16 anni e Giulia Sorrentino di 18 hanno perso la vita nel terribile incidente che ha coinvolto la Fiat Punto su cui viaggiavano. Sedevano entrambi nei sedili posteriori e quando la vettura è uscita fuori strada, sono stati sbalzati fuori dai finestrini.

Alla guida della macchina e al sedile del passeggero c’erano due loro amici, di 19 e 17 anni, che hanno riportato ferite molto gravi e che adesso stanno lottando per vivere.

Cordoglio per la morte dei due ragazzi corleonesi

Straziante la scena che si sono trovati davanti i soccorritori giunti sul posto e le famiglie, svegliate con la drammatica telefonata nel cuore della notte.

Il lutto non ha colpito solo le famiglie delle vittime dell’incidente, ma inevitabilmente anche tutta la comunità di Corleone.

Il sindaco Nicolò Nicolosi, in un toccante post sui social, ha voluto mostrare il suo cordoglio e quello di tutta l’amministrazione: