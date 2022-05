Un ennesimo incidente stradale è avvenuto sulle strade italiane, più precisamente a Cosenza. Le vittime sono una coppia di fidanzati, chiamati Victor Lopez di 33 anni e Serena Iuliano, di 29 anni. A nulla sono serviti i tentativi dei medici intervenuti sul posto.

L’intera comunità adesso è sconvolta da quanto accaduto a questi due ragazzi, che dopo una gita, stavano tornando a casa. In tanti stanno scrivendo dei messaggi di cordoglio sui social.

Stando alle informazioni rese note dai media locali, la tragedia si è consumata nella giornata di domenica 15 maggio, nel tardo pomeriggio. Precisamente sulla strada statale 107 a Spezzano della Sila, in provincia di Cosenza.

I due fidanzati erano usciti per passare del tempo insieme all’insegna del divertimento e della spensieratezza. Avevano appena fatto una gita in moto nei paesi nei dintorni e stavano rientrando.

Tuttavia, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, all’improvviso il ragazzo alla guida del veicolo ne ha perso il controllo. Non è ancora chiaro se prima si sia scontrato con un’altra macchina.

Di conseguenza sono finiti fuori strada, ma l’incidente per i due è stato fatale. Nonostante i passanti abbiano lanciato in fretta l’allarme ai sanitari, per loro due non c’è stato nulla da fare. I medici intervenuti non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Incidente a Cosenza, i messaggi di cordoglio per i due fidanzati

Victor e Serena vivevano nel piccolo comune di San Giovanni in Fiore ed essendo una comunità molto ristretta, si conoscono tutti. Infatti i cittadini ora sono sconvolti da quanto accaduto. La sindaca Rosaria Succurro, sui social, ha scritto:

Sono addolorata per la scomparsa di due giovani della nostra comunità, Serena e Victor. Ai loro familiari ed amici porto la vicinanza ed il cordoglio di tutta l’amministrazione comunale. Prego perché possano trovare il conforto e la serenità dopo questa tragedia.

Sul luogo in cui è avvenuto l’incidente è intervenuto anche il personale dell’Anas, per la sicurezza stradale. Nel frattempo lo forze dell’ordine sono a lavoro per stabilire la dinamica dell’accaduto.