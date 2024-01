Una notizia davvero straziante è quella che è arrivata in queste ultime ore dalla città di Cosenza. Si chiamava Rosaria Russo ed era una donna di 68 anni, che è stata travolta da un camion, pochi istanti dopo essere scesa dall’auto guidata dal marito.

I medici che l’hanno soccorsa, hanno cercato di fare il possibile, anche il trasferimento in un’altra struttura, ma nella serata non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella giornata di mercoledì 24 gennaio. Precisamente nei pressi di Campora San Giovanni, ad Amantea, che si trova nella provincia di Cosenza.

La donna, chiamata Rosaria Russo, era in macchina con il marito. La coppia poco dopo ha parcheggiato ed è scesa. Tuttavia, è proprio all’improvviso, che è avvenuto l’impensabile.

Un uomo alla guida del suo camion, ha investito la donna, che in quei secondi stava cercando di attraversare la strada. L’impatto è apparso da subito molto grave. Infatti hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari.

I soccorritori sono presto arrivati e con loro, anche i Carabinieri della stazione locale. Vista la gravità dell’accaduto, i medici hanno disposto il tempestivo trasporto in ospedale per la signora.

Il decesso di Rosaria Russo dopo il sinistro

L’hanno elitrasportata d’urgenza al nosocomio Annunziata di Cosenza. Hanno disposto per lei il ricovero in rianimazione, ma nella serata il quadro clinico è peggiorato improvvisamente.

Purtroppo è solo nella serata, diverse ore dopo il sinistro, che i medici non hanno potuto far nulla che constatare il suo decesso. Il suo cuore ha cessato di battere e non hanno potuto fare più nulla per lei.

I Carabinieri della stazione locale, come da prassi hanno avviato delle indagini del caso. L’uomo alla guida del camion, è stato sottoposto a tutti i test del caso. La stessa Procura ha avviato le indagini, per capire cosa è successo.