Un gravissimo sinistro è quello che si è consumato nella mattina di venerdì 10 ottobre, nella città di Torino. Purtroppo una 16enne, che stava attraversando la strada per andare a scuola, è stata travolta da un’auto. All’arrivo dei medici per lei non c’era ormai più nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti gli agenti di Polizia, che al momento sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica. Molto probabilmente la pioggia fitta di quella potrebbe aver influito nel sinistro.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma si è consumato intorno alle 7.30 del mattino di venerdì 10 ottobre. Precisamente in corso Casale, nella zona di Madonna del Pilone, nella città di Torino.

La ragazza che aveva solamente 16 anni ed era di origini ucraine, era diretta proprio alla scuola. Era appena uscita dalla sua abitazione e stava attraversando la strada, per raggiungere l’istituto.

Quando all’improvviso, per cause ancora da chiarire da parte delle forze dell’ordine, un uomo alla guida della sua auto, l’ha travolta. La pioggia probabilmente ha reso l’asfalto scivoloso e la visibilità ridotta.

L’automobilista e tutti i passanti si sono subito fermati per prestare i primi soccorsi del caso. Hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari, ma anche delle forze dell’ordine.

Il decesso della 16enne dopo il sinistro così grave

L’impatto tra la giovane e la macchina è apparso da subito molto grave. Al punto tale che il veicolo ha riportato anche gravi danni. I medici con la speranza di poter salvare la vita della ragazza, hanno cercato di rianimarla a lungo.

Alla fine però, a causa dei traumi che ha riportato, non hanno avuto altra scelta che constatare il suo straziante decesso. A nulla sono serviti i tentativi di salvarla.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti di polizia, che al momento stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica. L’automobilista si è sottoposto da subito a tutti gli accertamenti del caso. Le forze dell’ordine per poter fare i rilievi di routine e per permettere ai soccorritori di lavorare, hanno dovuto chiudere la strada al traffico per diversi minuti.