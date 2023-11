Dopo settimane di attesa, sono arrivati i messaggi di cordoglio per Matthew Perry, da parte di alcuni degli attori che con lui hanno condiviso per 10 anni il set di Friends. Ieri, oltre a quello di Matt LeBlanc, è arrivato quello di Courteney Cox, la Monica di Friends. Ecco le sue parole.

Sono stati tantissimi coloro che nelle ultime due settimane hanno manifestato la loro tristezza sui social per la prematura ed improvvisa scomparsa di Matthew Perry.

L’attore, morto a soli 54 anni per cause ancora da chiarire, ha dovuto il suo successo soprattutto al ruolo di Chandler Bing interpretato in 10 stagioni di quello che è considerato uno degli show più amati di sempre, Friends.

I colleghi che hanno condiviso il set con lui per un decennio, che con lui hanno anche trascorso momenti indimenticabili, che di lui erano diventati amici, hanno atteso qualche giorno prima di rompere il silenzio e ricordarlo pubblicamente.

Hanno avuto bisogno di tempo per metabolizzare e assimilare la grave perdita, ma pian piano si stanno aprendo e stanno raccontando ciò che provano.

Credit: mleblanc – Instagram

Il primo a farlo, nella giornata di ieri, è stato Matt LeBlanc. Il Joey dello show ha pubblicato delle foto sul proprio account Instagram, corredandole con questa dedica:

È a malincuore che dico ti addio. I momenti passati insieme sono sinceramente tra i momenti preferiti della mia vita. È stato un onore condividere il set con te e poterti chiamare amico mio. Sorriderò sempre quando ti penserò e non ti dimenticherò mai. Mai. Apri le ali e vola fratello, finalmente sei libero. Ti mando molto amore. E mi sa che i 20 dollari che mi devi te li tieni.

Il messaggio di Courteney Cox per Matthew Perry

Un paio di ore più tardi, ad aprirsi è stata Courteney Cox, che nella serie interpretava la bizzarra Monica, diventata poi moglie dello stesso Chandler.

Lei ha postato una clip, tra le più simpatiche che si ricordino di Friends, per poi aggiungere in didascalia: