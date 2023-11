Dopo settimane di silenzio, sono arrivati i primi messaggi di chi con Matthew Perry ha condiviso anni indimenticabili sul set. Il primo dei colleghi e amici ad esprimere il suo cordoglio pubblicamente, nella giornata di ieri, è stato Matt LeBlanc, che in Friends interpretava Joey Tribbiani. Cosa ha scritto l’attore.

Lo scorso 28 ottobre il mondo intero, soprattutto gli appassionati di cinema e televisione, ha appreso con enorme tristezza la prematura ed improvvisa scomparsa di Matthew Perry.

L’attore 54enne è stato trovato privo di vita all’interno della piscina della sua villa di Los Angeles, morto per un malore le cui cause dovranno essere chiarite.

Innumerevoli i messaggi di cordoglio apparsi sul web nelle ore e nei giorni successivi, arrivati da fan di ogni parte del mondo.

Tanti anche quelli di amici e colleghi del mondo dello spettacolo. Le parole che tutti aspettavano, però, quelle degli amici che per 10 anni hanno condiviso set e momenti indimenticabili, si sono fatte attendere.

C’è voluto del tempo, hanno dovuto prima metabolizzare la perdita, ma alla fine sono arrivati i messaggi da parte di alcuni degli attori di Friends, amici di Perry.

Il post di Matt LeBlanc per l’amico Matthew Perry

Il primo ad esporsi sui social in tal senso è stato Matt LeBlanc, il Joey Tribbiani di Friends, che sul proprio account Instagram ha pubblicato una serie di foto scattate proprio sul set dello show.

È a malincuore che dico ti addio. I momenti passati insieme sono sinceramente tra i momenti preferiti della mia vita. È stato un onore condividere il set con te e poterti chiamare amico mio. Sorriderò sempre quando ti penserò e non ti dimenticherò mai. Mai. Apri le ali e vola fratello, finalmente sei libero. Ti mando molto amore. E mi sa che i 20 dollari che mi devi te li tieni.

Recentemente alla cronaca era arrivata anche Jennifer Aniston. Non per un messaggio in particolare dedicato all’amico, ma per le voci che parlano di lei e del grandissimo dolore che sta provando per la perdita dell’amico.

Fonti vicine all’attrice, hanno raccontato ai media americani che Jennifer si è chiusa in se stessa e che ha perso più di 5 chili.