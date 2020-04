Bologna, fermata e multata una donna nel parco mentre prendeva il sole in topless Bologna, fermata e multata una donna intenta a prendere il sole, in topless, nel parco

Durante quest’emergenza Coronavirus ne stiamo sentendo di tutti i colori per via della quarantena. C’è chi porta a spasso il pappagallo o il criceto. Chi gira nudo per le strade. Evidentemente le restrizioni imposte stanno mettendo a dura prova l’equilibrio mentale dei cittadini. Ovviamente non è facile adattarsi ad una routine stravolta e, alle difficoltà che ne conseguono.

Nonostante tutto però, con le belle giornate c’è chi non rinuncia ad abbronzarsi al sole. Ci riferiamo a due donne che, nude sul balcone, prendevano beatamente il sole, provocando il chiacchiericcio del vicinato.

Ma a superare ogni limite è stata una 34enne bolognese che, nonostante le restrizioni, ha pensato fosse una buona idea prendere il sole al parco, in topless. Ovviamente, per lei è arrivata una multa di ben 300 euro.

La donna, però, forse non si è resa conto della gravità dei suoi gesti. Infatti, nonostante stesse palesemente trasgredendo più di una regola, non ha accettato la sanzione. Anzi, evidentemente irritata, ha anche pensato bene di iniziare ad insultare i carabinieri. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.

Nella giornata del 24 aprile la 34enne, in piena tranquillità, si godeva il sole nel parco di Monte Sole, uno dei luoghi della memoria della seconda guerra mondiale. Il tutto senza maglia. I carabinieri di Marzabotto, durante un giro di perlustrazione, l’hanno notata.

Alla vista degli agenti la donna si è affrettata a rivestirsi, ma del tutto inutile, il suo tentativo di evasione. La multa ammonta alla bellezza di 300 euro, appunto. A quel punto la 34 enne ha cominciato ad inveire contro gli agenti, usando offese gravi e per niente rispettose del luogo dove il fatto è avvenuto.

Per questo motivo la donna è stata denunciata per oltraggio a pubblico ufficiale. Prendere il sole al parco, fino al 4 di maggio, sarà assolutamente vietato, in topless ancor di più. Dopodiché potremo concederci qualche tempo al verde senza temere sanzioni.