Sono ancora in corso le indagini per chiarire la causa dietro il tragico decesso di Anna Zinni, giovane mamma di 3 bimbi, che aveva solamente 29 anni. Nelle scorse ore sono arrivati i risultati dell’autopsia e da quest’esame, i dubbi delle forze dell’ordine sono diventati certezze.

La tragica morte di questa donna è avvenuta lo scorso martedì 23 marzo. In molti sono sconvolti da ciò che è accaduto, poiché prima di quell’episodio terribile, non aveva mai avuto gravi problemi di salute. Per i parenti non aveva nessuna malattia pregressa.

Il medico legale Cristian D’Ovidio ha eseguito l’esame autoptico nei giorni scorsi ed è durato circa 4 ore. Con lui c’era anche lo specialista cardiologo Aldo Salvi. Invece come medico di parte della famiglia, era presente la dottoressa Elena Ulacco.

Dall’autopsia purtroppo è emerso che la morte della donna è avvenuta a causa di un’embolia polmonare. Tuttavia, per avere la relazione completa bisognerà aspettare ancora 90 giorni e i risultati degli esami istologici.

La tragica morte di Anna Zinni

Come abbiamo già detto in precedenza, la tragica morte di Anna è avvenuta lo scorso martedì 23 marzo, in uno dei supermercati di Vasto, un piccolo comune in provincia di Chieti.

Era uscita per fare la spesa, quando all’improvviso, proprio mentre stava facendo i suoi acquisti, ha iniziato ad accusare uno strano malore tra le corsie del negozio. I presenti si sono presto resi conto che le sue condizioni erano davvero critiche.

Infatti hanno lanciato in fretta l’allarme al 118. I sanitari intervenuti l’hanno trasportata d’urgenza all’ospedale San Pio. Tuttavia, è proprio nel pronto soccorso che il suo cuore ha cessato di battere. Purtroppo i tentativi dei medici non hanno portato ai risultati sperati.

I familiari, distrutti dalla tragica ed improvvisa perdita, hanno deciso di presentare un esposto alla Procura. Vogliono capire l’esatta causa dietro il suo decesso.

Anna Zinni aveva 3 figli molto piccoli, che purtroppo da un giorno all’altro si sono ritrovati senza la loro mamma. Tutti l’hanno descritta come una madre dolce ed amorevole.