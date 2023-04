Un altro dramma ha sconvolto, nella giornata di ieri, il mondo dei motori e in particolare quello del Rally. Craig Breen, pilota 33enne del team Alzenau, ha perso la vita a seguito di un tremendo impatto avvenuto durante i test di preparazione al rally di Croazia in programma per il prossimo week end. Per lui non c’è stato nulla da fare. Miracolosamente illeso il suo navigatore James Fulton.

Giorni davvero difficili per il mondo dello sport, con due giovanissimi campioni che hanno perso la vita nel giro di poche ore di distanza l’uno dall’altra e in circostanze completamente diverse.

Ieri mattina presto, nel cortile di un hotel di Istanbul, è stato trovato il corpo senza vita di Julia Ituma. La giovane pallavolista italiana, che si trovava in Turchia con le sue compagne dell’Igor Novara, si è gettata dal sesto piano dell’albergo.

Poche ore più tardi, intorno a mezzogiorno, un terribile incidente è costato la vita a Craig Breen, campione irlandese del WRC, in forza al team coreano Alzenau.

Il pilota 33enne si trovava in Croazia e stava effettuando i test per il Rally previsto per il prossimo week end, quando per cause ancora da chiarire ha perso il controllo della sua vettura.

La Hyundai i20N Rally1 è uscita fuori strada e si è schiantata ad altissima velocità contro una ringhiera di ferro.

Il tragico annuncio della morte di Craig Breen

L’immediato intervento dei soccorritori, che già si trovavano sul posto per fornire assistenza durante i test, non è servito a nulla. L’impatto della vettura è stato talmente violento da causare il decesso del campione praticamente sul colpo.

James Fulton, il navigatore di Breen che viaggiava insieme a lui sull’auto, è rimasto miracolosamente illeso. Per prassi è stato comunque trasportato in ospedale per accertamenti.

Ad annunciare il decesso del 33enne ci ha pensato la stessa Hyundai, che tramite i propri canali social ha scritto: