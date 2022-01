Dramma in provincia di Cremona, bimba di 3 mesi colpita da malore muore durante il trasporto in ospedale

Un tragico ed improvviso decesso è avvenuto nel pomeriggio di martedì 18 gennaio. Un bimba di soli 3 mesi dopo aver avuto un malore dal pediatra, ha perso la vita durante il trasporto in ospedale. A nulla sono serviti i tentativi dei medici intervenuti per salvarla, poiché il suo cuore non ha mai ripreso a battere.

Una vicenda terribile che ha sconvolto tutta la comunità. La famiglia di origine indiana è molto conosciuta e tutti stanno cercando di mostrare affetto e vicinanza a tutti loro. Ha lasciato i genitori ed una sorella di 3 anni.

Stando alle informazioni rese note dai media locali, la tragedia si è consumata nel pomeriggio di martedì 18 gennaio. Precisamente nel piccolo comune di San Giovanni in Croce, in provincia di Cremona.

La madre ed il padre nei giorni precedenti al dramma si sono resi conto che la neonata stava poco bene. Proprio per questo in quella giornata, vista la situazione, hanno deciso di portare la piccola dal pediatra del paese.

In un primo momento tutto stava procedendo tranquillamente. Tuttavia, durante la visita è avvenuto l’impensabile. La bambina ha iniziato ad accusare un malore ed il dottore si è presto reso conto della gravità delle sue condizioni.

Proprio per questo ha deciso di allertare il 118. L’ambulanza è arrivata nello studio medico e l’elisoccorso è atterrato al campo sportivo di Casalbordino.

Il tragico decesso della bimba di appena 3 mesi

L’elicottero l’ha trasportata d’urgenza all’ospedale Civili di Brescia. Però all’arrivo nel pronto soccorso, i medici non hanno potuto far altro che constatare la sua morte. Il suo cuore ha cessato di battere proprio durante il volo.

Non è ancora chiaro se verrà disposta l’autopsia o se la vicenda verrà chiusa come decesso per cause naturali. Nel frattempo l’assessore Fabrizio Galli, al quotidiano locale La Provincia, ha dichiarato: