Sono stati momenti di ansia e di paura quelli che hanno vissuto due genitori, nel pomeriggio di ieri, giovedì 18 marzo. Una bimba di soli 9 anni è precipitata dalla finestra della sua abitazione al primo piano, davanti agli occhi increduli della mamma. Per fortuna non risulta essere in pericolo di vita.

Un evento terribile, che avrebbe potuto portare a conseguenze gravi. Per fortuna grazie al tempestivo intervento dei sanitari, il tutto si è concluso nel migliore dei modi.

Stando alle informazioni rese note dai media locali, il dramma si è consumato nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 18 marzo. Precisamente a Crevalcore, un piccolo comune in provincia di Bologna.

L’intera famiglia era in casa. La mamma era vicino alla figlia ed erano nella cucina. La donna ha raccontato alle forze dell’ordine, che la bambina stava giocando.

Quando all’improvviso, per cause ancora da chiarire dai carabinieri, la piccola si è sporta troppo ed è precipitata dalla finestra della casa, per un’altezza di circa 4 metri. La madre ed il padre sono stati i primi a rendersi conto di ciò che era appena accaduto.

I due, in un primo momento, sono andati dalla figlia per capire le sue condizioni di salute e subito dopo hanno allertato i sanitari. I medici, vista la gravità del racconto, hanno deciso di chiedere anche l’intervento dell’elisoccorso.

Le condizioni di salute della bimba di 9 anni precipitata dalla finestra

La piccola è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Maggiore di Bologna. Dove dopo tutti i controlli del caso, i dottori hanno scoperto che non era in pericolo di vita.

A causa di quell’incidente domestico ha riportato solo dei traumi e delle ferite lievi. Per fortuna si riprenderà in fretta e potrà anche tornare a casa.

Nell’abitazione sono arrivati anche i carabinieri, che vogliono capire la dinamica dei fatti. La mamma ha raccontato che era vicino alla figlia. Ad un certo punto quest’ultima si è allontanata. È andata vicino alla finestra ed appoggiandosi al divano, si è sporta troppo ed è precipitata.