Il sinistro stradale si è verificato lo scorso martedì 17 ottobre in provincia di Torino, precisamente sulla strada 460 di Ceresole. Cristian Alazaroaie, padre di 41 anni, ha perso la vita mentre era alla guida della sua Volkswagen. L’uomo, originario della Romania, viveva da anni in Piemonte con moglie e due figli.

Si stava dirigendo in direzione Locana, quando si è scontrato contro un camion che procedeva nella direzione opposta. La dinamica del sinistro stradale è ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Sul posto sono subito intervenuti gli operatori sanitari del 118, che non hanno potuto fare nulla per salvare la vita di Cristian Alazaroaie. Per il papà 41enne era già troppo tardi.

Gli agenti dei Carabinieri stanno indagando per cercare di ricostruire gli ultimi istanti di vita dell’uomo. Sono già stati effettuati tutti i rilievi necessari e la strada è stata riaperta al traffico. Anche i due veicoli sono stati sequestrati per tutti gli esami necessari. Fondamentale sarà la ricostruzione del sinistro stradale, che farà luce sulle responsabilità dei due conducenti.

Il corpo senza vita del papà si trova nell’obitorio dell’ospedale di Cuorgnè, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Non è chiaro se verrà disposta anche l’autopsia.

La comunità si stringe alla famiglia di Cristian Alazaroaie

La comunità di Locana si è stretta al dolore della famiglia di Cristian, devastata da una perdita inaspettata e ancora troppo difficile da realizzare. Tutti in queste ore stanno ricordando il papà come una persona sempre gentile e come un lavoratore instancabile.

Che tu possa riposare in pace. Non ti dimenticheremo mai!

Il pensiero più grande va ai suoi due bambini, che non potranno mai più abbracciare il loro papà. Il 41enne era molto conosciuto e benvoluto nella zona. Da anni viveva in italia con la sua famiglia, lavorava per garantire loro tutto ciò di cui avevano bisogno.

Ora saranno solo le indagini delle forze dell’ordine a chiarire la dinamica del sinistro stradale e a far luce sugli ultimi istanti di vita di questo papà.