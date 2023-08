A febbraio aveva scoperto di avere un tumore incurabile al quarto stadio: nella serata di venerdì Cristian Bissoli se ne è andato per sempre

Una tragedia assoluta ha sconvolto la vita di una famiglia intera e che fino a qualche mese fa nessuno si sarebbe aspettato che potesse capitare. Cristian Bissoli, un ragazzo di soli 18 anni, si è spento nella giornata di venerdì per l’aggravarsi del tumore che aveva scoperto di avere a febbraio e che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo.

Una vita intera ancora davanti, fatta di sogni, speranza, progetti, che purtroppo è finita troppo presto.

Un destino ingiusto quello che ha colpito un ragazzo che aveva solo 18 anni e che negli ultimi mesi della sua vita ha dovuto affrontare un mostro troppo più grande di lui.

Tutto è iniziato a febbraio scorso, quando a seguito di malesseri continui, Cristian Bissoli si è sottoposto a degli esami che hanno evidenziato una verità molto amara.

Il 18enne, che sempre è stato sano e mai aveva mostrato alcun segno di malesseri o malattie, era affetto da una forma di tumore molto raro, al quarto stadio, in stato molto avanzato e inoperabile.

I medici che lo hanno assistito non hanno mai dato possibilità di sopravvivenza, ma il ragazzo ha comunque lottato come un leone fino alla fine. Fino a quando l’aggravarsi della malattia non gli ha tolto tutte le energie rimaste.

Un dolore immane per la morte di Cristian Bissoli

Nelle ultime settimane la malattia si è portato via pian piano il povero Cristian Bissoli, le cui condizioni sono precipitate soprattutto negli ultimi giorni.

Nella serata di venerdì è arrivato il tragico epilogo, quello che tutti ormai si aspettavano ma per il quale nessuno era pronto.

La mamma e il papà sono rimasti affianco al giovane fino all’ultimo respiro. Uno strazio che hanno però voluto risparmiare ai due fratellini minori di Cristian, due bimbi di 11 e 7 anni, che in questi giorni erano con uno zio in vacanza.

I funerali si terranno nella parrocchia di Bovolone a cui appartiene la famiglia Bissoli nel pomeriggio di oggi, alle 15:00. Nel frattempo gli amici, sconvolti quanto la famiglia per questa grave perdita, hanno organizzato una fiaccolata in ricordo del 18enne. Fiori, candele ed uno striscione sul quale si legge: “Fai buon viaggio Bisso, proteggici da lassù“.