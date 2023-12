Si chiamava Cristian Disarò il giovane di soli 24 anni che alle prime ore del mattino di domenica scorsa, ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto a Sant’Elena, in provincia di Padova. 5 giorni dopo lo schianto mortale, il ragazzo si sarebbe laureato in Biologia all’università di Ferrara. La famiglia è devastata.

Continua a scorrere il sangue sulle strade italiane, con l’ennesimo incidente del sabato sera che purtroppo, questa volta, è costato la vita ad un ragazzo di soli 24 anni.

Il sinistro si è verificato intorno alle 4:30 della notte tra sabato e domenica scorsi, a Sant’Elena, in provincia di Padova.

Cristian Disarò era a bordo della sua Renault Clio, quando ha perso il controllo del veicolo e si è schiantato contro un pozzetto di cemento. L’auto, completamente distrutta nella parte anteriore, è poi finita in un fosso al lato della carreggiata.

Alcuni passanti hanno notato l’auto ed hanno subito lanciato l’allarme ai soccorsi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i Vigili del Fuoco. Questi ultimi hanno estratto Cristian dall’abitacolo, affidandolo agli operatori medici, che però non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

Troppo gravi i traumi riportati nella zona del torace, che probabilmente ne hanno decretato una morte sul colpo.

Cristian Disarò doveva laurearsi in questi giorni

Cristian Disarò viveva insieme alla sua famiglia a Villa Estense, altro piccolo comune della provincia di Padova, dove stava tornando sabato notte dopo una serata in discoteca con gli amici.

La notizia è subito circolata in tutta la cittadina, causando shock e dolore ai tanti che conoscevano e amavano il 24enne.

La sua mamma, completamente devastata dal dolore, ha spiegato che solo 5 giorni dopo avrebbe dovuto laurearsi in Biologia all’università di Ferrara.

Paolo Oppio, primo cittadino di Villa Estense, è tra i più affranti per la perdita gravissima di un giovane concittadino. Come riporta Il Gazzettino, il primo cittadino ha dichiarato: