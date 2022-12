Una storia molto triste che arriva da Corva di Azzano Decimo, in provincia di Pordenone. Cristiana Marchioro si è spenta per sempre all’età di 54 anni, a causa della leucemia.

Pochi anni fa, aveva perso il figlio quindicenne proprio per colpa di un tumore. Alessandro da un giorno all’altro ha smesso di far parte della sua vita e Cristiana ha dovuto trovare la forza per rialzarsi e per continuare a vivere. Nessuna madre dovrebbe dire addio al proprio figlio, soprattutto in un’età così giovane.

Non ha mai dimenticato Alessandro e ha anche dato vita ad una raccolta fondi per l’Area giovani del Cro di Aviano.

Dopo la scoperta della diagnosi, è stata presa in cura all’ospedale civile Santa Maria degli Angeli di Pordenone, dove purtroppo il suo cuore si è fermato per sempre.

Cristiana Marchioro lascia il marito e il figlio Leonardo

Oggi lascia nel dolore il marito Giorgio Baldasso, i suoi genitori e il figlio Leonardo.

Marito e moglie si erano conosciuti all’Università. Un amore grande, che hanno presto coronato con il matrimonio. Insieme hanno deciso di trasferirsi a Pordenone, hanno stretto tra le braccia due figli e sono riusciti a costruire il loro nido d’amore, una casa con giardino in mezzo alla campagna.

Dopo la notizia della scomparsa di Cristiana Marchioro, l’intera comunità si è stretta alla famiglia. I suoi genitori sono molto conosciuti, poiché il papà è un ex colonnello dell’Aeronautica, mentre la madre un’ex maestra della scuola primaria.

I funerali sono stati celebrati oggi, 24 dicembre, alle ore 15:00, nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo in Corva. Dopo la funzione funebre, la salma è stata sepolta al cimitero di Corva.

La storia di Cristiana si è diffusa anche attraverso i social, tanto l’affetto che gli utenti hanno mandato alla famiglia, attraverso i commenti. Oggi questa mamma riabbraccerà suo figlio.