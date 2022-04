La settimana nel mondo dello sport si è aperta con una bruttissima notizia riguardante Cristiano Ronaldo. Uno dei due gemellini che dovevano nascere, purtroppo non ha superato il parto ed è morto. A quel tragico annuncio sono seguiti giorni di silenzio da parte della famiglia dell’asso portoghese. Un silenzio che ieri finalmente si è rotto.

Fin da quando sui profili social di Cristiano e Georgina è comparso il tragico annuncio della morte di uno dei due gemellini nati lunedì scorso, il mondo dello sport e non solo ha mostrato come meglio poteva la vicinanza e la solidarietà al campione.

Migliaia i messaggi pubblicati sul web non solo dai tifosi o dalle ex squadre del calciatore di Madeira, ma anche dagli avversari.

Emblematico, ad esempio, ciò che è successo ad Anflied Road, a Liverpool, mercoledì scorso. I tifosi della squadra di casa, al minuto 7 del primo tempo, si sono alzati in piedi, hanno applaudito ed hanno intonato “You’ll Never Walk Alone” (Non camminerai mai solo).

Dopo un primo ringraziamento, arrivato da Katia Aveiro, la cantante sorella di Cristiano, ieri è arrivato anche quello da parte del diretto interessato.

CR7 ha pubblicato un video registrato a Liverpool ed ha commentato esprimendo la sua più grande gratitudine. Ecco le sue parole:

Un mondo… Uno sport… Una famiglia globale… Grazie, Anfield. Io e la mia famiglia non dimenticheremo mai questo momento di rispetto e compassione. 🙏🏽🙏🏽🙏🏽

Cristiano Ronaldo e Georgina sono a casa

Credit: cristiano – Instagram

Soltanto poche ore dal primo post e ne è apparso un altro. Questa volta Cristiano Ronaldo ha pubblicato uno scatto di famiglia, direttamente dal salotto della sua casa di Manchester.

Sebbene il grande dolore per la scomparsa del piccolo sia grandissimo e difficilmente rimarginabile, rimane comunque la felicità per aver accolto alla vita una piccola creatura che sta benissimo e che crescerà insieme a questa splendida famiglia.

In didascalia al post, poi, altre parole di gratitudine e ringraziamento a tutti coloro che hanno mostrato vicinanza in questi difficili giorni.