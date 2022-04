Quella capitata a Cristiano Ronaldo e la sua famiglia è una tragedia devastante che successo, denaro e fama non posso lenire in alcun modo. La famiglia del campione portoghese ha chiesto rispetto in questi difficili giorni e ciò che sta ricevendo è un’ondata di affetto senza precedenti. In molti, però, si sono chiesti quali siano le condizioni della bimba che è sopravvissuta al parto e al gemellino purtroppo deceduto durante il parto.

Lunedì scorso, proprio mentre in molti stavano festeggiando il giorno di pasquetta, i siti web si sono riempiti di una notizia tristissima riguardante Cristiano Ronaldo e la sua famiglia.

Durante il parto di Georgina Rodriguez, uno dei due gemellini che dovevano venire al mondo purtroppo è morto. Ad annunciarlo ci hanno pensato proprio il calciatore e la modella, attraverso un commovente comunicato sui social network.

È con la più profonda tristezza che annunciamo la morte del nostro bambino. È il dolore più grande che un genitore possa provare. Solo la nascita della nostra bambina ci dà la forza di vivere questo momento con un po’ di speranza e di felicità. Vorremmo ringraziare i medici e gli infermieri per tutte le cure e il supporto forniti. Siamo devastati e chiediamo privacy in questo momento molto difficile. Ragazzo nostro, tu sei il nostro angelo. Ti ameremo per sempre.

Come sta la bimba nata di Cristiano Ronaldo?

I messaggi di affetto e solidarietà che il fenomeno portoghese e la sua compagna Georgina stanno ricevendo in questi giorni sono innumerevoli ed incredibili.

Particolarmente toccante ciò che è successo ieri durante la partita tra il Liverpool e il Manchester United. Al minuto 7, che è proprio il numero di maglia di Ronaldo, tutto lo stadio del Liverpool si è alzato in piedi ed ha applaudito a lungo.

In ogni caso, l’unica cosa che potrà lenire in parte il dolore senza fine della coppia vip, è la nascita dell’altra bimba, la gemellina sopravvissuta al parto.

Ma come sta la piccola? A dare un aggiornamento riguardo alle condizioni della neonata, ci ha pensato la sorella di Cristiano, la cantante Katia Aveiro, che su Instagram ha dedicato al fratello e alla cognata un commovente post. Ecco le sue parole: