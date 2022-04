Dopo il bel gesto dei tifosi del Liverpool per Cristiano Ronaldo, sono arrivate le parole di ringraziamento da parte della sua famiglia

La santa Pasqua si è trasformata, per il campione portoghese Cristiano Ronaldo e per la sua famiglia, nel giorno più triste. Uno dei due gemellini che dovevano nascere purtroppo non ce l’ha fatta a sopravvivere al parto e il mondo dello sport si è stretto intorno a lui e Georgina. Le commosse parole di ringraziamento della famiglia del calciatore.

Proprio mentre tutti stavano festeggiando la pasquetta, si è diffusa una notizia che non ha lasciato indifferente davvero nessuno. Uno dei due gemellini che dovevano nascere proprio quel giorno, dall’amore di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, purtroppo non è sopravvissuto al parto.

A dare il triste annuncio della morte del neonato ci hanno pensato proprio i due vip. Questo il loro comunicato sui social:

È con la più profonda tristezza che annunciamo la morte del nostro bambino. È il dolore più grande che un genitore possa provare. Solo la nascita della nostra bambina ci dà la forza di vivere questo momento con un po’ di speranza e di felicità. Vorremmo ringraziare i medici e gli infermieri per tutte le cure e il supporto forniti. Siamo devastati e chiediamo privacy in questo momento molto difficile. Ragazzo nostro, tu sei il nostro angelo. Ti ameremo per sempre.

Solidarietà per Cristiano Ronaldo

Il mondo dello sport e non solo, fin dai minuti subito successivi al triste annuncio, si è stretto intorno al dolore del calciatore e della modella. Innumerevoli i messaggi di affetto e vicinanza per loro.

A colpire particolarmente è stato ciò che è capitato durante la partita tra Liverpool e Manchester United.

I tifosi dei Reds, storicamente rivali della squadra di Manchester in cui gioca CR7, al minuto 7 della partita si sono alzati in piedi ed hanno dedicato alla famiglia del campione un lunghissimo applauso.

Commovente anche il momento in cui hanno intonato la canzone dei Beatles inno del Liverpool, “You’ll Never Walk Alone“, che tradotta vuol dire ‘Non camminerete mai soli’.

I ringraziamenti della famiglia di CR7

Mentre continua il silenzio da parte di Cristiano Ronaldo e Georgina, la famiglia dell’asso portoghese non ha potuto fare a meno di ringraziare i tifosi rivali per il bellissimo gesto.

“Grazie Liverpool. Non dimenticheremo mai quello che avete fatto oggi“: queste le parole scritte in un post social da Elma, sorella di Cristiano.

“Ben oltre il calcio“, ha invece scritto Katia, l’altra sorella di Ronaldo che ieri aveva anche rassicurato tutti sulle condizioni di salute della bimba sopravvissuta al parto.