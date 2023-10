Si chiamava Cristina Maccabei la donna di 45 anni che lo scorso 30 settembre era stata travolta da un treno e che purtroppo non ce l’ha fatta. Gli inquirenti in questi giorni hanno posto massimo riserbo sull’accaduto, anche per chiarire tutte le ipotesi.

La cagnolina Eva poco dopo il sinistro era scomparsa, ma nelle ultime ore hanno dato la notizia del suo ritrovamento. I familiari l’hanno ripresa con loro, nonostante lo strazio per la perdita subita.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti intorno alle 12.30, lo scorso sabato 30 settembre. Precisamente alla stazione di Porto d’Ascoli. La donna invece era originaria di Fermo, in Umbria.

Cristina si trovava al binario 2. Molto probabilmente era in attesa del treno per poter tornare a casa dal marito e dal suo bambino. Quando all’improvviso è avvenuto l’impensabile.

Un treno merci l’ha travolta e quando sono arrivati i soccorritori per lei non c’era ormai più nulla da fare. Gli inquirenti intervenuti, hanno avviato sin da subito tutte le indagini del caso, anche se hanno scelto di mantenere il massimo riserbo.

Hanno preso in considerazioni tutte le ipotesi, da quella del gesto estremo, ma anche a quella del delitto. Tuttavia, a causa del trasportino trovato vicino al corpo ed il guinzaglio spezzato, hanno fatto pensare da subito ad una fatalità.

Le indagini per il decesso di Cristina Maccabei ed il ritrovamento del cane

Per 2 lunghe settimane i familiari, aiutati da un’associazione del posto, hanno chiesto aiuto a tutti per ritrovare la loro cagnolina Eva. Nonostante lo strazio per la perdita subita, speravano solo di poterla riabbracciare.

Alla fine nella giornata di sabato 14 ottobre, è arrivata la bella notizia. L’organizzazione L’amico Fedele di San Benedetto in un post sui social ha scritto: