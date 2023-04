Un gravissimo sinistro è quello avvenuto nella serata di martedì 18 aprile, nel comune di Tortoreto. Una donna di 56 anni, chiamata Roberta Fiano purtroppo ha perso la vita, dopo che un uomo alla guida di un furgoncino l’ha investita, appena uscita dal ristorante.

Era con una sua amica ed alcuni suoi familiari. Erano usciti tutti insieme, per festeggiare proprio le sue dimissioni dall’ospedale e per stare tutti insieme.

Secondo le informazioni rese note dai media locali, i fatti sono avvenuti nella serata di martedì 18 aprile. Precisamente nella zona dell’hotel Costa Verde, nel comune di Tortoreto, che si trova nella provincia di Teramo.

Da ciò che è emerso la vittima era con una sua amica ed alcuni suoi cari. Erano andati al ristorante per festeggiare le dimissioni della donna.

Tuttavia, una volta usciti e mentre stavano cercando di attraversare, un uomo alla guida di un mezzo di una società sportiva, le ha investite. L’impatto è stato molto forte, al punto tale che Roberta Fiano è stata sbalzata per diversi metri.

I suoi parenti, che hanno assistito alla scena, hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari. Questi ultimi sono arrivati sul posto in pochi minuti. Però per la 56enne, non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

L’indagini per il sinistro in cui Roberta Fiano è deceduta

Oltre ai soccorritori, sul posto sono arrivate anche le forze dell’ordine ed anche loro hanno avviato tutte le indagini del caso.

Da ciò che è emerso l’uomo alla guida del mezzo, è risultato positivo all’alcol test. Inoltre, da una prima ricostruzione andava ad una velocità elevata, rispetto al limite previsto dal codice della strada, in quel tratto di strada.

L’amica è ora in ospedale, ma non risulta essere in pericolo di vita. Roberta Fiano era uscita con i suoi parenti, per festeggiare le sue dimissioni, ma alla fine ha perso la vita. L’automobilista ora è accusato del reato di delitto stradale e si trova in arresto.