Grave lutto agli Scavi di Pompei, Mariarosaria Gobello ha perso la vita a 40 anni: i messaggi di cordoglio per la donna

Un grave e straziante lutto è quello che ha colpito lo staff degli Scavi di Pompei. Mariarosaria Gobello, una giovane donna, mamma, archeologa ed addetta alla sorveglianza del posto, ha perso la vita a soli 40 anni, a causa di un brutto male.

Sono tutti addolorati e sconvolti per questa perdita così grave e straziante. Infatti sui social sono davvero tanti i messaggi di cordoglio pubblicati per lei e per i suoi cari.

Mariarosaria aveva 40 anni e si occupava proprio della sorveglianza degli Scavi. Era molto conosciuta proprio per il suo lavoro e da pochi anni era anche diventata mamma.

Tuttavia, ha perso la vita a causa di un brutto male che non le ha lasciato scampo. Era amata e ben voluta da tutti. Il primo a dare la triste notizia sui social è stato proprio la Direzione del Parco Archeologico di Pompei, guidato da Gabriel Zuchtriegel, che in un comunicato ha scritto:

A nome di tutto il personale, esprimo cordoglio per la prematura scomparsa di Mariarosaria Gobello, dipendente Ales Spa, in servizio come addetta alla vigilanza ed all’accoglienza. Il Parco Archeologico esprime sentita vicinanza alla sua famiglia in questo momento di grande dolore per tutti loro.

I messaggi di cordoglio per Mariarosaria Gobello

Vista la perdita così grave e straziante, sono davvero tante le persone che sui social hanno voluto ricordare la giovane donna. Tra questi c’è anche il messaggio della sua amica Tiziana, che nel post ha scritto:

Non ho parole per esprimere ciò che ho sentito nel cuore quando ho letto la notizia della tua scomparsa. Non ci sentivamo da un po’, ma proprio qualche mese fa ti avevo pensata.