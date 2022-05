È arrivata una bellissima notizia, Cristina Rosi ha abbracciato per la prima volta la sua bambina, dopo due anni dalla nascita. Le immagini si sono diffuse sul web ed hanno emozionato tantissime persone.

In molti ricordano la sua storia, Cristina è stata colpita da un arresto cardiaco quando era incinta di sette mesi. Il team medico è riuscito a salvare madre e figlia. La prima è entrata in coma e ci è rimasta per quasi un anno, mentre la piccola Caterina, dopo il parto cesareo, ha riportato diversi problemi ed ha avuto bisogno di cure. Cure alle quali si sottopone ancora oggi.

Dopo due anni di dolorosa lontananza, Cristina Rosi è potuta tornare a casa per conoscere la sua amata bambina. Un incontro che ha emozionato tutti, soprattutto papà Gabriele Succi, che non ha mai abbandonato la moglie e la loro bambina.

Cristina Rosi potrà tornare a casa ogni settimana

Dopo la drammatica vicenda, grazie ad una raccolta fondi, Cristina è stata portata in una clinica in Austria. Per 11 mesi è rimasta in coma. Oggi è tornata in Italia e dovrà rimanere in una clinica specializzata di Arezzo, ma potrà tornare a casa a far visita a sua figlia e presto l’abitazione verrà allestita in modo che mamma e figlia possano stare insieme ogni giorno e in modo che gli operatori sanitari possano fornire ad entrambe le cure di cui hanno bisogno.

Gabriele ha raccontato:

Clinicamente sta bene, però purtroppo ha riportato seri problemi. Siamo contenti di poterla rivedere. Vedere Cristina così per noi è già tanto. Sono contento perché ha visto sua figlia. Sono convinto che, mano a mano, ci riprenderemo la nostra vita.

Tutta la famiglia ha atteso il rientro della mamma a casa, così come anche le sue amiche e le sue colleghe. Tutti pronti a riabbracciarla e a vedere quel meraviglioso incontro che ha scaldato i loro cuori.

Cristina ora è tornata nella clinica specializzata, ma ogni settimana potrà far visita alla piccola Caterina per qualche ora. Gli incontri verranno aumentati in modo graduale, finché non potranno tornare a stare per sempre l’una accanto all’altra.

Tra i messaggi più emozionanti che Cristina ha ricevuto, c’è quello della cantante Gianna Nannini, di cui è sempre stata una fedelissima fan. La star ha voluto inviarle il suo supporto, il suo affetto e i suoi migliori auguri dopo che ha ricevuto la notizia che la dolce mamma si era finalmente svegliata.