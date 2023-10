Il crollo di un albero, è così che il medico Francesco Vincenzo Maniaci ha perso la vita a soli 43 anni. La triste vicenda è accaduta sull’autostrada A20, tra Campofelice di Roccella e Cefalù.

Si dirigeva in direzione Palermo, erano circa le 6:00 del mattino dello scorso 9 ottobre. Francesco Vincenzo Maniaci si stava recando a lavoro, per iniziare il suo turno. Era un medico conosciuto dell’Inps di Trapani.

Non è ancora chiara la precisa dinamica, sembrerebbe che un albero al lato della carreggiata, sia crollato improvvisamente, cadendo violentemente sull’auto del 43enne, che ha finito la sua corsa contro il guard rail. Purtroppo, nessuno ha potuto fare nulla per salvare la vita del medico, Francesco è deceduto sul colpo.

Sul posto sono tempestivamente accorsi gli operatori sanitari del 118, gli agenti della polizia stradale e gli operai del consorzio autostrade. Il traffico sull’autostrada è stato bloccato per permettere agli agenti delle forze dell’ordine di procedere con tutti i rilievi necessari e per permettere di liberare la strada dalla presenza del grande albero.

Gli amici e i familiari sono sconvolti, un destino tragico che nessuno avrebbe potuto mai prevedere o impedire. Proprio in quel momento, Francesco Vincenzo Maniaci stava transitando nel punto esatto del crollo dell’albero.

La comunità di Sant’Agata di Militello si è chiusa nel dolore, tantissime le persone che stanno mostrando vicinanza alla famiglia della vittima. Anche il Sindaco ha espresso il cordoglio dell’amministrazione comunale attraverso un post sui social network:

Sconvolti per il tragico incidente stradale in cui ha perso la vita il nostro concittadino dott. Francesco Vincenzo Maniaci, di soli 43 anni. Ci uniamo al dolore dei familiari per questo triste evento che ha lasciato attonita un’intera comunità.