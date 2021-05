Dario Prezioso, dopo essersi salvato dal crollo della funivia del Mottatore di Stresa, ha deciso di rompere il silenzio su ciò che ha visto e su ciò che è successo. L’uomo doveva essere sulla cabina insieme al figlio di 6 anni, ma mentre erano fila non sono riusciti ad entrare, perché era troppo piena.

I due a quel punto, dopo aver avuto il rimborso dei biglietti, sono andati ad una pizzeria a mangiare. È proprio durante quei minuti che hanno scoperto cos’era appena accaduto.

L’uomo al momento si considera un miracolato. Per questo in un’intervista con l’Adnkronos, ha deciso di parlare di ciò che ha provato, dopo la scoperta del crollo. Dario sull’accaduto ha dichiarato:

Quando ho sentito la notizia della funivia, mi si è gelato il sangue: in quella cabina potevamo esserci io e il mio bambino di sei anni.

Avevo deciso di portare mio figlio ad Alpiland dove c’è una pista di bob, ma per una serie di miracolose coincidenze, quando siamo arrivati a prendere la funivia, la cabina che si è schiacciata era già al completo. Quindi non siamo potuti salire, ma eravamo i prossimi. Per questo ci siamo fermati ad aspettare la cabina successiva, che in realtà non abbiamo mai preso.

Crollo della funivia del Mottatore: il racconto di Dario sulle vittime della tragedia

Purtroppo nel drammatico incidente hanno perso la vita 14 persone. Tra questi ci sono anche 2 bambini, di 2 e 9 anni. Dario Prezioso ha deciso di parlare anche delle vittime della tragedia. Su questo ha raccontato:

Le persone che si trovavano sulla cabina caduta, le avevamo incontrate mentre eravamo in coda per i biglietti ed avevamo scambiato anche qualche parola. Subito dopo, mentre eravamo in attesa nella stazione intermedia, stavo spiegando a mio figlio come funziona la funivia, ho sentito un colpo ed ho visto un cavo cadere.