Una bambina di soli 5 anni ucraina è morta in Italia. Stava passeggiando per strada, quando una macchina l'ha travolta e uccisa

Una bambina ucraina di soli 5 anni, fuggita dalla guerra, è morta investita in Italia. Lo spiacevole episodio è avvenuto nella frazione di Cantorato, a Crotone.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente, la minore stava camminando per strada insieme a due adulti, anche loro di origine ucraina, quando una vettura guidata da un residente di Crotone, li ha investiti. I fatti sono accaduti ieri sulla statale 106, intorno alle 19:30.

Il conducente di 45 anni si è subito fermato per prestare soccorso ed è stato proprio lui ad allarmare il 118.

Sul posto sono giunti anche i Carabinieri, che hanno avviato tutte le indagini, per verificare come l’uomo alla guida abbia investito le tre persone per strada. Lo stesso è stato anche condotto in ospedale, per essere sottoposto a tutti i controlli, compreso l’alcol test.

Purtroppo la bambina ucraina di 5 anni è morta sul colpo e gli operatori sanitari non hanno potuto far nulla per salvarla. Mentre uno dei due adulti che erano in sua compagnia, è stato trasportato in ospedale e sembrerebbe che le sue condizioni non siano gravi.

La piccola era fuggita dalla guerra ed aveva raggiunto l’Italia insieme ad alcuni familiari.

Le parole del Sindaco dopo la morte della bambina ucraina

Dopo quanto accaduto, il Primo Cittadino di Crotone ha pubblicato un post sulla pagina social del comune. Ecco le parole di Vincenzo Voce:

Come ogni crotonese, come ogni genitore, resto devastato dalla notizia giunta questa sera della morte della piccola ucraina. Davanti a questo tragico evento avvertiamo tutti la profonda ingiustizia di un destino atroce e un dolore immenso. Solo pochi giorni fa ero andato personalmente ad accogliere i primi fratelli provenienti dall’Ucraina. Tra essi tanti bambini sfuggiti da un terribile scenario di guerra. Li avevamo accolti con gioia e con calore. Oggi piangere la scomparsa così assurda di una bambina è devastante.