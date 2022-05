Grave incidente in provincia di Cuneo, una madre di 42 anni sarebbe ora agli arresti domiciliari per omicidio stradale: le prime notizie

Non ci sono ancora notizie certe su cosa sia realmente accaduto nel tragico incidente a Villanova Mondovì, sulla provinciale 7, in provincia di Cuneo. Le indagini sono ancora in corso.

Una madre con a bordo il figlio di sei anni si è scontrata con una donna di 79 anni. Quest’ultima è purtroppo morta nel violento impatto, mentre madre e figlio risulterebbero trasportati in ospedale in condizioni non gravi.

Le testate giornalistiche attestano che la mamma 42enne fosse in stato di ebrezza al voltante, con il minore a bordo e che abbia provocato l’incidente mortale a seguito di una mancata precedenza. Al momento si troverebbe agli arresti domiciliari, accusata di omicidio stradale.

La donna di 79 anni, Maria Grazia Bianco, residente a Mondovì, è deceduta a seguito dei gravi traumi riportati.

La notizia si è velocemente diffusa sul web, scatenando la rabbia di migliaia di persone. Commenti indignati da parte di tantissimi utenti che puntano il dito contro la madre di 42 anni, che è salita a bordo della vettura con il figlio nonostante lo stato alterato per via dell’alcol. Non sono state però ancora diffuse notizie certe.

Nessuna conferma effettiva sull’incidente provocato dalla donna perché in stato d’ebrezza

Si parla di una madre di 42 anni alla guida sotto effetto di alcol con il figlio di 6 anni a bordo, che avrebbe provocato un incidente, uccidendo una donna di 79 anni e mettendo a rischio la vita del figlio. Nessuna nota pubblica diffusa dalle autorità.

Sul posto, subito dopo il violento impatto, sono arrivati gli agenti dei Carabinieri, i soccorritori del 118, i vigili del fuoco di Mondovì e i volontari di Morozzo. Nelle ore successive, la Provinciale 7 è rimasta chiusa al traffico.

Lo scontro è avvenuto poco prima delle 17:00 del 5 maggio. Coinvolte nel frontale una Peugeot ed una Dr.

Si attendono ulteriori aggiornamenti su quanto accaduto, sulla dinamica certa dell’incidente e sulle condizioni di salute di madre e figlio.