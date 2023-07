La triste storia di questa famiglia si è diffusa in tutto il mondo. Una bambina di soli 13 mesi, Cyra Rose Thoeming, è morta dopo che la sua mamma l’ha accidentalmente investita mentre si trovava legata nel seggiolino.

È accaduto a Cottonwood, in Arizona. Era un giornata come le altre per mamma e figlia. La donna aveva parcheggiato l’auto in un’area ghiaiosa vicino alla residenza e, poiché aveva poco spazio per fare manovra, ha lasciato la sua bambina, nel seggiolino, poco distante, in un punto che credeva “sicuro”. È salita in auto ed ha iniziato a spostare la macchina. Purtroppo, la ruota anteriore della vettura ha colpito il seggiolino, facendolo cadere all’indietro. La piccola Cyra Rose Thoeming ha riportato gravissime lesioni. Un errore di calcolo, purtroppo, fatale.

Per la piccola Cyra Rose non c’è stato nulla da fare

I medici hanno fatto il possibile per salvarla, attuando tutte le manovre salvavita. Purtroppo la bambina di 13 mesi è stata dichiarata morta tra le mura del Verde Valley Medical Center.

Cyra Rose Thoeming era una luce nel mondo che portava sorrisi a tutti quelli che incontrava. Nella sua breve, bellissima vita, amava stare all’aria aperta, la natura, giocare con la sua famiglia, gli animali e l’acqua. Non c’è nessuno che non abbia sorriso al massimo dopo aver trascorso solo un momento con lei. Non importava come ti sentivi, lei avrebbe migliorato la tua giornata.

Soltanto un mese fa, la sua mamma e il suo papà le avevano organizzato la sua prima festa di compleanno. In questi giorni, invece, devono occuparsi di organizzare il funerale. Un dolore che, probabilmente, non riusciranno mai a superare.

L’ufficio dello sceriffo ha dichiarato che, per il momento, non ci sono accuse nei confronti della donna, ma stanno indagando per capire cosa sia accaduto e come. Soltanto al termine delle indagini sul decesso della bambina di 13 mesi, verranno stabilite le dovute responsabilità.