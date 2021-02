Da lunedì una Regione torna in lockdown

La giunta ha emanato un nuovo lockdown in una Regione d'Italia: durerà ben tre settimane

Da giorni, riferiscono fonti locali, se ne parlava e ora arriva l’ufficialità. La giunta provinciale dell’Alto Adige ha stabilito un nuovo lockdown di ben tre settimane. I dati degli ultimi giorni risultano troppo allarmanti: solamente nella giornata di giovedì 4 febbraio 2021, si sono contati ben 647 positivi e altri due decessi.

Lockdown in Alto Adige: il primo caso di mutazione del virus

Sia i negozi sia le scuole chiuderanno: gli studenti delle medie e delle superiori riprenderanno la didattica a distanza. Nonostante la strategia di eseguire test a tappeto sull’intero territorio per provare a interrompere la preoccupante catena dei contagi, non accenna a diminuire il numero di soggetti positivi al Covid-19 in Alto Adige, ed è già stato rilevato pure il primo caso di mutazione del virus.

Divieto di spostamento

Per tale ragioni questa sera la Giunta provinciale ha tenuto un incontro, trovando unità di intenti circa un inasprimento delle misure oggi in vigore. A partire da lunedì 8 febbraio 2021, e per le tre settimane seguenti, saranno valide nuove regole che mirano innanzitutto a ridurre i contatti fra le persone e, di conseguenza, a limitare la diffusione del Coronavirus.

In buona sostanza, a differenza di quanto accade ora, vi sarà un divieto generale di spostamento dal proprio Comune di residenza: saranno autorizzati esclusivamente gli spostamenti giustificati da esigenze di salute, di lavoro o di urgente necessità.

Blocco anche per le strutture turistiche

Ristoranti e bar continueranno a restare chiusi, e dovranno chiudere pure le strutture ricettive operanti nel settore turistico. Serrande abbassate per buona parte dei negozi, mentre aziende artigianali e produttive avranno modo di prestare servizio, ma a condizione di testare regolarmente le loro collaboratrici e i loro collaboratori.

Lockdown: obbligo mascherina FFP2

Restano valide le norme attualmente vigenti per ciò che concerne la limitazione dei contatti sociali presso luoghi privati (abitazioni comprese) e pubblici, nonché quelli inerenti a distanziamento sociale e igiene. In determinate circostanze, caratterizzate da un rischio maggiore, sarà, peraltro, obbligatorio indossare la mascherina FFP2.