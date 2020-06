Grigore Lup inventa le scarpe per il distanziamento sociale Grigore Lup, il calzolaio rumeno che ha inventato le scarpe per il distanziamento sociale, spiega lo a spinto a crearle

Grigore Lup, il calzolaio rumeno diventato famoso in tutto il mondo per aver inventato le scarpe per il distanziamento sociale, racconta il suo lavoro in una video intervista. L’artigiano ha anche detto alla stampo cosa gli ha fatto venire l’idea di fabbricare queste stranissime calzature misura 75.

Un calzolaio rumeno ha inventato le scarpe misura 75, utile per favorire il distanziamento sociale. Il suo nome è Grigore Lup, ha 55 anni e vive in Transilvania, a Cluj Napoca, a circa 500 chilometri dalla capitale rumena. Le scarpe create da Grigore Lup sono enormi e messe una davanti all’altra raggiungono circa 1 m e mezzo consentendo alle persone di rimanere socialmente distanti.

Grigore Lup ha detto di aver avuto l’idea delle scarpe taglia 75 dopo aver visto le persone facendo fatica a rispettare le misure di distanziamento sociale. Con le sue scarpe taglia 75, le persone possono socializzare rimanendo a distanza di sicurezza.

Multumim #presei pentru aducerea in atentia publicului din toata #România, prin intermediul posturilor #TV, #radio si a… Gepostet von Grigore Lup am Donnerstag, 28. Mai 2020

Grigore Lup ha detto in un’intervista:

“Per strada le persone non rispettano le regole di distanziamento sociale. Sono andato al mercato per comprare piantine per il mio giardino. Non c’erano molte persone lì ma stavano decisamente troppo vicine. Se due persone che indossano queste scarpe si trovassero l’una di fronte all’altra, ci sarebbero quasi un metro e mezzo tra loro”.

Il calzolaio, che produce scarpe in pelle da 39 anni, lavora spesso su ordini di scarpe personalizzate per teatri lirici in tutto il paese. La sua attività è rimasta ferma perché per causa dell’emergenza sanitaria gli eventi dal vivo sono stati cancellati o rinviati.

Multumim presei pentru aducerea in atentia publicului din toata #România, prin intermediul posturilor #TV, #radio si a… Gepostet von Grigore Lup am Donnerstag, 28. Mai 2020

La Romania ha revocato le misure restrittive di tutte le attività a metà maggio e adesso Grigore Lup spera che il nuovo design delle scarpe contribuisca a far ripartire gli affari, dopo averlo reso famoso in tutto il mondo.

Știți proverbul „Fă-ți iarna car și vara sanie”… la asta mă gândesc acum. Haideți să ne cumpărăm pantofi de distanțare fizică ! Nu de alta, dar după atâtea stări … de urgență… de alertă, mă gândesc să nu revină pandemia, de care se vorbește în ultima vreme și, în felul acesta, să păstrăm distanța indicată de către medici. Destinația mea este Cluj-Napoca, la atelierul meșterului GRIGORE LUP, un ardelean neaoș, care confecționează încălțăminte din piele, creând zi de zi modele noi. De fapt, pantofii cu botul lung au fost apreciați de către un cunoscut solist de muzică populară din Ardeal, prieten cu noi și cu talentatul pantofar, care a scris pe un afiș pubicitar „ Acela fecior joacă bine, ce ia cizme de la mine”.Dacă ascultați postul național Radio România Antena Satelor, veți afla despre cine este vorba! www.antenasatelor.ro https://www.facebook.com/RadioAntenaSatelor/Dacă nu aveți timp să ne însoțiți, puteți intra pe Facebook pentru comenzi online la www.incaltamintedinpiele.comToate drumurile duc La Cluuuj … sâmbătă, în emisiunea „Vești și Povești !”🚴♀️ Gepostet von Liliana Cristea am Freitag, 5. Juni 2020

Grigore Lup impiega due giorni per realizzare un paio di scarpe per il distanziamento sociale e quasi un metro quadrato di pelle. Le sue scarpe speciali costano 500 lei rumeni (£ 92) al paio. Il calzolaio ha detto che finora ha ricevuto cinque ordini per le scarpe.