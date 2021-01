Aveva solamente 28 anni, Daiana Vianello, una giovane mamma, che ha perso la vita dopo aver accusato un grave malore. Ha lasciato il marito, due figlie molto piccole e tutti i suoi familiari. A nulla sono serviti i tentativi dei medici di salvarle la vita, poiché era ormai troppo tardi per lei.

Un evento tragico che ha scosso migliaia di persone. Da quando è stata resa pubblica la notizia, sul web sono apparsi molti messaggi di cordoglio per la ragazza.

Daiana Vianello era originaria di Sacca Fisola, in provincia di Venezia. Tuttavia, nel momento in cui ha deciso di sposarsi si è trasferita a Strada Nova, un piccolo comune del posto.

Nella mattinata di sabato 9 gennaio, secondo ciò che riportano alcuni media locali, stava passeggiando con il marito ed alcuni amici per le strade del paese. Quando all’improvviso ha iniziato ad accusare uno strano malore.

L’uomo e tutti i presenti si sono presto resi conto che la situazione era drammatica. Infatti hanno chiesto l’intervento urgente del Suem. I sanitari dopo averla stabilizzata sul posto, l’hanno trasportata d’urgenza all’ospedale Civile, per cercare di aiutarla.

Tuttavia, pochi minuti dopo il suo arrivo nel nosocomio, i medici non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Tutti i loro tentativi di salvarla sono risultati vani, poiché il suo cuore non ha mai ripreso a battere.

Morte Daiana Vianello: la causa del suo tragico decesso

Fino al giorno del malore, la giovane mamma non aveva alcun tipo di problema. Da pochi mesi aveva messo al mondo la sua seconda bambina. Per i dottori la causa della sua morte è legata proprio ad un’aneurisma, che non le ha lasciato scampo. I suoi funerali sono stati celebrati lo scorso lunedì, nella chiesa del paese.

La notizia di questa tragica ed improvvisa perdita, si è diffusa in tutta la comunità molto velocemente. Infatti in molti hanno voluto pubblicare un messaggio per salutarla un’ultima volta. Anche Padre Fabio ha voluto parlare dell’accaduto. Su Facebook ha scritto: