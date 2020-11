Lo scorso 25 novembre è venuto a mancare improvvisamente quello che è stato, molto probabilmente, il calciatore più forte della storia, Diego Armando Maradona. L’intero pianeta lo piange ormai da giorni, soprattutto tutte le persone che hanno avuto l’onore di averlo vicino nell’arco della sua vita. Tra queste c’è senza dubbio la sua prima figlia, Dalma Maradona che ha voluto dire addio al suo papà pubblicando una commovente foto sul suo profilo Instagram.

La morte del Pibe de oro ha segnato nel profondo tutti. Colui che, sì, ha avuto una vita privata difficile, è riuscito comunque ad entrare nel cuore di tutti per ciò che faceva con il suo amato pallone tra i piedi e per la sua vicinanza ai poveri dell’Argentina e di Napoli, le sue due case.

A piangerlo più di tutti sono i suoi familiari, ovviamente. Su tutti la sua prima figlia, Dalma Maradona. Nata a Buenos Aires nel 1987 dall’amore con la prima moglie del calciatore Claudia Villafane, Dalma è cresciuta a Napoli, città della squadra in cui Diego ha compiuto le sue più memorabili gesta.

E proprio durante la sua infanzia nella città campana è stata scattata la splendida foto che ha scelto di pubblicare sul suo profilo Instagram. Nello scatto si vede lei da bambina che mette una piccola margherita nella calza di suo papà, rigorosamente vestito con la divisa del Napoli. Il ritratto, è poi accompagnato da una lunga e commovente lettera.

View this post on Instagram

Ho sempre avuto molta paura della mia morte, ma non oggi… Perché so che quello sarà il momento in cui ti rivedrò e ti abbraccerò di nuovo!